Empoli-Spezia, match valido per la 32a giornata di Serie A, si è concluso con il punteggio di 0-0 al Castellani. Rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria la squadra toscana, ma ottiene un buon punto contro una squadra organizzata e ordinata come quella di Thiago Motta. Un pareggio che alla fine dei conti soddisfa entrambe le squadre e che permette di fare un piccolo passo verso la salvezza. Migliore in campo Ivan Provedel, autore di tre parate decisive, molto bene anche il pari ruolo Guglielmo Vicario, reattivo in due circostanze.

Il tabellino di Empoli-Spezia 0-0 (primo tempo 0-0)

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (Dal 78' Ismajli), Viti, Parisi; Zurkowski (Dal 56' Benassi), Asllani, Bandinelli (Dal 78' Henderson); Bajrami, Di Francesco (Dal 56' La Mantia); Pinamonti. All. Andreazzoli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (Dal 90' Ferrer); S. Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi (Dal 83' Kovalenko), Manaj (Dal 83' Nzola), Agudelo (Dal 67' Verde). All. T. Motta

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Di Francesco, Zurkowski, Gyasi, Amian

La cronaca in 7 momenti chiave

8' - Prima chance del match. MAGGIORE! Recupera palla al limite e calcia all'improvviso al volo col destro. Un bolide, fuori di poco.

37' - MIRACOLO DI PROVEDEL! Che parata con i piedi. Grande azione dell'Empoli. Bajrami per Bandinelli, che crossa basso dietro per PINAMONTI. Gira con il sinistro rasoterra Pinamonti, ma trova il portiere dello Spezia prontissimo.

63'- VICARIO! Prima parata del suo match. AGUDELO sfonda a sinistra e calcia sul primo palo. Attento Vicario a deviare in corner.

66' - Altro MIRACOLO di PROVEDEL. Che riflesso. Bajrami mette una gran palla dentro per LA MANTIA, che anticipa sul primo palo e devia. Provedel superlativo a deviare.

71' - ASSLANI! Si coordina bene su un pallone che rimbalzava sui 20 metri: bel tiro, ma alto. Non di molto.

86' - VICARIO! Bravissimo! Palla dentro di Kovalenko per VERDE, che cerca col mancino il secondo palo. Respinge VICARIO, che poi é reattivo anche sul tap-in di Nzola, disturbato da Viti.

89' - PROVEDEL! Vola ancora lui! Cross da sinistra di Henderson per la girata di prima intenzione di BENASSI. Ma il portiere dello Spezia compie la terza grande parata del match.

MVP del match

Ivan PROVEDEL - Grande parata con i piedi su Pinamonti nel primo tempo, super riflesso su La Mantia nella ripresa, decisivo anche su Benassi. Migliore in campo.

La statistica

L'Empoli ha raccolto solo sette punti nel girone di ritorno, solo il Venezia ha fatto peggio in Serie A.

Fantacalcio

Promosso - Mattia VITI - Ha senso dell'anticipo e ritmo. Bravo in almeno tre chiusure uno contro uno. Deve trovare solo un po' di fisicità in più.

Bocciato - Emmanuel GYASI - Non bene. Sacrificio ineccepibile, ma in avanti non salta mai Parisi. Ammonito per proteste.

