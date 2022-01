Il presidente viola, nel ritratto del Financial Times, va all’attacco della "schifosa burocrazia che lo fa impazzire" quando parla dello stadio e del suo discusso rifacimento. Ma quando parla poi dell’Artemio Franchi, vincolato in alcune sue parti dalla Sovrintendenza ai Beni culturali, per le scale a chiocciola e la Torre di Maratona, lo definisce senza mezzi termini "la cosa più m…osa che sia mai stata inventata". E poi aggiunge: "Per competere con le prime 20 squadre in Europa dobbiamo raggiungere, in un modo o nell'altro, gli stessi livelli di entrate. Come ci arriviamo? Attraverso i ricavi dello stadio".

Stadio Franchi? La cosa più m…osa che sia mai stata inventata (Rocco Commisso al Financial Times)

Su Vlahovic

"Vlahovic è cresciuto qui. E dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è. Le persone informate sui colloqui rivelano che l'agenzia di Vlahovic, l'International Sports Office con sede a Belgrado, vuole un compenso di 8 milioni di euro solo per rinnovare il contratto del giocatore con la Fiorentina, ricevendo anche un compenso pari al 10% di qualsiasi futuro compenso di trasferimento sia dalla Fiorentina che da un club d'acquisto".

Su Gattuso

Commisso è anche tornato sulla scelta di ingaggiare per la panchina Gattuso, che avrebbe chiesto di "comprare alcuni giocatori a un certo prezzo", rappresentati anche dal suo agente, Jorge Mendes. "Non è il mio stile. Questa non è la mia storia, non permetterò a nessuno di approfittarsi di me".

Su Agnelli

"Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri".

