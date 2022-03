Il Verona di Tudor ferma la corsa della Fiorentina di Italiano al Franchi, costringendo i padroni di casa al pari. Avvio super degli ospiti, colpiti però al 10' da Piatek, bravo a concludere un contropiede ben orchestrato da Terraciano ed Ikonè. Gol del pareggio firmato invece da Gianluca Caprari al 20', su calcio di rigore, dopo il fallo di Milenkovic su Lasagna. Nella ripresa, triplo cambio di Italiano e solito calo fisico del Verona che è però riuscito a resistere agli assalti ripetuti dei padroni di casa, portando a casa il pari finale.

In virtù di questo risultato la Fiorentina perde dunque punti importanti su Lazio e Roma, entrambe vittoriose. I viola sono ora a quota 43, a meno 3 dai biancocelesti e a +2 sul Verona, con un match ancora da recuperare.

Piatek - Fiorentina-Verona Credit Foto Imago

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira (dal 76' Amrabat), Maleh (dal 46' Duncan); Ikoné (dal 46' Sottil), Piatek (dal 72' Gonzalez), Saponara (dal 46' Callejon).

VERONA (3-4-3) - Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni (dall'87' Sutalo), Tameze, Ilic, Lazovic (dal 62' Depaoli); Lasagna (dal 69' Bessa), Caprari; Simeone.

GOL - Piatek (F), Caprari (V)

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Gunter (V), Simeone (V), Ceccherini (V), Bessa (V)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

10' RETEEEEE! 1-0! PIATEKKKKK! Contropiede fulmineo dei Viola, con Terraciano che lancia Ikonè, bravo a puntare Casale e a concludere. Sulla conclusione, rimpallata, si avventa Piatek a centro area, bravissimo ad anticipare Gunter e freddare Montipò con un destro preciso.

19' RIGORE PER IL VERONA! Cross in mezzo dalla sinistra ed intervento scomposto di Milenkovic che si fa anticipare da Lasagna e lo colpisce colpevolmente in ritardo. Fischio sacrosanto.

20' RETEEEE! CAPRARI! 1-1! Realizzazione perfetta dell'attaccante che, in assenza di Barak, spedisce sotto le gambe di Terraciano un destro violentissimo. Match nuovamente in parità.

Caprari - Fiorentina-Verona Credit Foto Imago

40' LASAGNA, SI DIVORA L'1-2! Imbucato in campo aperto da Caprari, l'attaccante si invola verso la porta e a tu per tu con Terraciano si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Che rischio per i Viola!

60' PIATEK, ALTRA OCCASIONE! Ennesimo cross di Sottil ed inserimento sul primo palo del polacco, impreciso nel provare a girare in porta con il mancino.

79' MONTIPO, SI SALVA! Punizione insidiosa di Callejon che calcia centralmente e costringe il portiere ospite a ribattere a centro area. Bravo Gunter poi a spazzare lontano.

IL MIGLIORE

Gianluca CAPRARI - Prestazione sontuosa. Trova il decimo gol in Campionato con un rigore realizzato con estrema freddezza. Sempre pericoloso quando parte palla al piede, con le sue accelerazioni e i suoi cross vellutati. Giocatore totalmente sbocciato sotto la cura Tudor.

IL PEGGIORE

Nikola MILENKOVIC - Disastroso su Lasagna in occasione del calcio di rigore. Un difensore con la sua qualità non può mancare il tempo dell'intervento in area in maniera così clamorosa. Soffre per tutto il match anche le sfuriate di Caprari.

