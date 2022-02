Genoa-Inter, match valido per la ventisettesima giornata della massima serie, si è concluso sul punteggio di 0-0 , a conferma della grande prestazione della squadra di Blessin contro la favorita per lo scudetto. Gara arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6 - Para quello che deve parare.

Silvan HEFTI 6 - Bel trenino. Nel primo tempo soffre Perisic, ma nella ripresa vince il duello personale con il croato.

Nikola MAKSIMOVIC 6.5 - Una prestazione di quelle che servono come il pane. Impeccabile in tutte le chiusure. Sostituito per colpa di un infortunio alla coscia.

Dal 52’ CAMBIASO SV - Solo sei minuti in campo. Fuori per una brutta torsione al ginocchio. (Dal 61' CALAFIORI 6 - Un paio di sgroppate in fascia e tanta sofferenza nel finale)

Johan VASQUEZ 6.5 - Wow, che serata. Prezioso come i gioielli della corona. Completamente rigenerato da Blessin. Chiude tutto.

Leo OSTIGARD 6.5 - Duro e massiccio. Di testa è una calamita. Respinge in maniera perentoria su Lautaro nel finale.

Filippo MELEGONI 6 - Qualche tocco di qualità e due polmoni grossi come l’acquario della città. Va vicino al gol con un destro da fuori area.

Stefano STURARO 6.5 - Il padrone delle seconde palle, il king del pressing. Autentica anima del nuovo Genoa. Soffoca Brozovic.

Manolo PORTANOVA 6.5 - Una scheggia pazza. Gioca a tutto campo e riesce a mettere i piedi su una quantità industriale di palloni. (Dall’82’ ROVELLA SV)

Milan BADELJ 6 - Dove lo metti sta. Pulito nei contrasti e astuto nel leggere le trame nerazzurre.

Albert GUDMUNDSSON 5.5 - Encomiabile, però sulle sue spalle (e sul suo voto) pesa come un macigno l’errore a tu per tu con Handanovic. (Dall’82’ AMIRI SV)

Kelvin YEBOAH 6 - Una valanga di spizzicate utili per gli inserimenti dei centrocampisti e tanto lavoro sporco per la squadra. Un riferimento. (Dal 61’ KALLON 5.5 - Corre a perdifiato su e giù, ma non riesce ad infastidire nessuno)

All. Alexander BLESSIN 7 - GegenBlessin! Squadra completamente ribaltata. Corrono di più. Sono più vivaci. Più vivi. Magari non si salveranno, ma hanno gettato le basi per il futuro.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Grande riflesso sul destro ventoso di Melegoni. Stasera il popolo nerazzurro non può imputargli nulla.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Inizia in salita, poi entra in ritmo e porta a casa la sufficienza. Colpisce una traversa clamorosa. (Dall’87’ CAICEDO SV)

Stefan DE VRIJ 6 - Yeboah lo sovrasta, ma lui non si scompone e con il passare dei minuti gli prende le misure.

Alessandro BASTONI 5.5 - Impreciso nella costruzione e confusionario.

Denzel DUMFRIES 6 - Meglio quando deve offendere. Si fa vedere con un paio di colpi di testa sul secondo palo.

Marcelo BROZOVIC 5.5 - Il maestro di cerimonia non riesce ad insegnare calcio come al solito. In ombra.

Nicolò BARELLA 5.5 - Movimento e intensità, però gli manca sempre un tempo di gioco. Nell’ultimo terzo di campo non riesce ad incidere come vorrebbe. (Dall'82' DIMARCO SV - Entra per calciare i piazzati e nulla più)

Hakan CALHANOGLU 5 - Arriva vicinissimo al gol nei primi 10 minuti, poi il Genoa lo centrifuga in mezzo alla coppia Portanova-Sturaro e lui sparisce lentamente dal match. (Dal 73’ VIDAL 5.5 - Sbaglia tanti appoggi)

Ivan PERISIC 6 - Nel primo tempo è il motore del club (insieme a Dzeko), ma nella ripresa perde spinta e coraggio. Ammonito. (Dall’82’ VECINO SV)

Alexis SANCHEZ 5 - La difesa del Genoa picchia forte, ma lui non fa niente per opporsi alla mareggiata. Inzaghi si aspetta molto di più. Invisibile. (Dal 73’ LAUTARO MARTINEZ 6.5 - Ci prova in ogni salsa. Meriterebbe anche il gol. Bella risposta alle critiche)

Edin DZEKO 6.5 - Nasce e cresce ogni azione offensiva spaziando su tutto il fronte. È abbastanza palese: l’Inter non può stare senza di lui.

All. Simone INZAGHI 5 - Questa squadra deve vincere lo scudetto, eppure fa una fatica bestia a segnare. In più, non legge bene la partita e attende troppo con i cambi. "Houston abbiamo un problema", e anche bello grosso.

