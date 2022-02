l'esclusione di Lautaro Martinez dall'undici titolare. La carta Sanchez però, non ha ripagato Inzaghi. Genoa-Inter, match valido per la 27a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 0-0 . La collisione col Grifone pareva un’ottima opportunità per risanare un attacco in crisi nera. Invece gli uomini di Inzaghi frenano ancora, questa volta senza scusanti. Il Genoa infila il suo quinto pareggio consecutivo e affossa ulteriormente l’umore dei nerazzurri, che tuttavia non perdono ulteriore terreno nei confronti di un Milan frenato dall’Udinese a San Siro. A fare rumore è. La carta Sanchez però, non ha ripagato Inzaghi.

Il primo tempo si apre su delle note decisamente frizzanti: l’Inter attacca a pieno organico, deciso a scacciare i fantasmi offensivi delle ultime due gare. Calhanoglu fa il filo al palo di Sirigu, poi sale in cattedra un grande Genoa: la squadra di Blessin si ritaglia tre chance nitide nel corso dei primi 45’, sempre su reazione alle frustate nerazzurre. Gudmundsson si smarrisce solo davanti ad Handanovic, Portanova si fa murare e Melegoni per poco non beffa la porta nerazzurra con un tiro fantasmagorico. Il Grifone aggredisce il Biscione a metà campo, ringhia sulle palle vaganti e fa spendere molto ossigeno alla truppa di Inzaghi, che vede la porta rimpicciolirsi inesorabilmente col passare dei minuti.

Marcelo Brozovic in azione durante Genoa-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il secondo tempo è un assedio di marca nerazzurra, ma la porta del Marassi è stregata: al 63’ l’occasione più ghiotta, con D’Ambrosio che centra la traversa su corner di Calhanoglu. Lautaro entra solo al 73’ al posto di uno spento Sanchez, ma sfiora solamente il gol. L’Inter si arrende ai fantasmi di Marassi, e archivia con amarezza i 313 minuti senza segnare.

Tabellino

GENOA-INTER 0-0

GENOA (4-3-2-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (53’ Cambiaso, poi Calafiori dal 61’), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (83’ Amiri), Melegoni, Portanova (83’ Rovella); Yeboah (61’ Kallon). All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (87’ Caicedo), de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (83’ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (74’ Vidal), Perisic (83’ Dimarco); Dzeko, Sanchez (73’ Lautaro). All. S. Inzaghi.

Arbitro: Daniele Chiffi.

Ammoniti: Perisic (I), Ostigard (G)

Genoa-Inter Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

6’ - CALHANOGLU A POCHI CENTIMETRI DALL'1-0! Barella serve in mezzo il turco, che conclude di prima. Il suo tiro a botta sicura sfiora il palo alla sinistra di Sirigu.

8’ - GUDMUNDSSON SI DIVORA IL VANTAGGIO! Yeboah allunga di testa per la corsa di Gudmundsson, che solo davanti a Handanovic spedisce a lato. Clamoroso!

11’ - PORTANOVA MURATO SUL PIU' BELLO! Melegoni alza una palla spiovente in area nerazzurra, Gudmundsson crea scompiglio e Portanova si trova sui piedi la palla dell'1-0 da posizione ravvicinata. Una muraglia nerazzurra però si oppone al suo tiro.

29’ - HANDANOVIC FA GLI STRAORDINARI SU MELEGONI! Brozovic perde palla sulla sua trequarti, Melegoni scaglia un tiro dalla traiettoria impazzita. Handanovic riesce a respingere il proiettile.

32’ - DUMFRIES PERICOLOSO! Dzeko improvvisa in area e scarica a lato per la scivolata di Dumfries. La palla si impenna sopra la traversa.

63’ - TRAVERSA DI D'AMBROSIO! Il difensore salta più in alto di tutti sul corner di Calhanoglu centrando il ferro. L'Inter non riesce a ribadire in rete nella mischia a due passi dalla porta.

72’ - CALAFIORI IN CONTROPIEDE! Il Genoa si riversa improvvisamente in attacco: Melegoni apre per la corsa di Calafiori, che da posizione defilata colpisce di potenza trovando solo l'esterno della rete.

89’ - OSTIGARD SALVA SU LAUTARO! Caicedo sbilancia la difesa rossoblù e apre per Lautaro, che a tu per tu col portiere si fa rimontare dalla scivolata miracolosa di Ostigard!

Il momento social

La statistica chiave

Per la seconda volta nella sua storia in Serie A, l'Inter non ha subito gol per almeno otto sfide consecutive contro una singola avversaria - l'altra contro la Reggina (11 consecutive tra il 2003 e il 2008).

MVP

Stefano STURARO: il padrone delle seconde palle, il king del pressing. Autentica anima del nuovo Genoa di Blessin. Soffoca Brozovic.

Stefano Sturaro ed Edin Dzeko durante Genoa-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Edin DZEKO: Nasce e cresce ogni azione offensiva spaziando su tutto il fronte. È abbastanza palese: l’Inter non può stare senza di lui.

BOCCIATO - Alexis SANCHEZ: La difesa del Genoa picchia forte, ma lui non fa niente per opporsi alla mareggiata. Inzaghi si aspetta molto di più. Invisibile.

Le pagelle

