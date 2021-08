Verona-Sassuolo, match della 1a giornata della Serie A 2021-22 andato in scena allo stadio Bentegodi di Verona, si è concluso col punteggio di 2-3. A segno Raspadori e Djuricic per il doppio vantaggio neroverde, accorcia Zaccagni su rigore, poi magia di Traoré e rete finale ancora di Zaccagni. L'Hellas ha giocato bene, ci ha provato, ma ha concesso troppe chances alla squadra di Dionisi. Due nomi da segnarsi? Casale per i veneti, ma soprattutto Frattesi del Sassuolo.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Carnevali: "Locatelli non è stato regalato alla Juventus" UN GIORNO FA

Il tabellino di Verona-Sassuolo 2-3 (primo tempo 0-1)

Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini (Dal 55' Di Carmine), Gunter, Dawidowicz; Casale (Dal 73' Magnani), Miguel Veloso, Hongla (Dal 55' Tameze), Lazovic; Zaccagni, Barak (Dal 73' Ilic); Kalinic (Dal 46' Cancellieri). All. Di Francesco

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (Dal 91' Ayhan), Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi (Dal 84' Magnanelli); Djuricic (Dal 84' Defrel), Raspadori (Dal 67' Traoré), Boga; Caputo (Dal 91' Scamacca). All. Dionisi

Arbitro: Volpi

Gol: 32' Raspadori (S), 51' Djuricic (S), 71' rig. e 90' Zaccagni (V), 77' Traoré (S)

Assist: Djuricic, Caputo, Boga, Lazovic

Ammoniti: Lopez, Di Carmine, Tojan, Djuricic

Note. Al 45' espulso Veloso (V) per doppia ammonizione.

Raspadori Verona Sassuolo Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

2' - CONSIGLI! Anche in questo caso funziona il pressing offensivo. BARAK recupera poco fuori dal limite e calcia. Para CONSIGLI, deviando in corner.

16' - FRATTESI! Che accelerazione. Prende palla a metacampo e si inserisce. Bomba da fuori, sicuro PANDUR a respingere.

24' - Occasionissima VERONA. Barak mette dentro per CASALE, che crossa basso. ZACCAGNI devia di prima intenzione, ma non trova la porta di pochissimo.

31' - KALINIC! Traversa! Grande azione di Zaccagni a destra, cross perfetto per Kalinic, che si inserisce bene, ma da due passi centra la TRAVERSA di testa.

32' - RASPADORI! GOL! 0-1 Sassuolo! Gran palla dentro di Djuricic, stop a seguire perfetto dell'attaccante, che poi guarda Pandur e lo batte col destro.

47' - Gran parata di CONSIGLI! Con i piedi su ZACCAGNI, che aveva calciato bene servito da Cancellieri.

51' - GOL! 0-2 Sassuolo! Scambio perfetto tra Caputo e Djuricic, assist dell'attaccante e destro vincente del numero 10. Bella azione.

69' - RIGORE PER IL VERONA. Toljan atterra Zaccagni, che ha bruciato il terzino ed é stato steso.

71' - GOL! RIGORE PERFETTO DI ZACCAGNI. Accorcia il Verona, spiazzato Consigli.

90' - ZACCAGNI! GOL! CHE PRODEZZA. Se ne va a sinistra, salta Magnanelli e col destro a giro infila sul secondo palo. 2-3!

La statistica chiave

Traoré è il primo giocatore nato negli anni 2000 ad aver trovato il gol in Serie A in 4 stagioni differenti. (Opta)

MVP

Filip DJURICIC - Al top. Assist splendido per Raspadori, gol con la glacialità che lo contraddistingue. Quando incontra il Verona si esalta, terzo gol all'Hellas.

Fantacalcio

PROMOSSO - Mattia ZACCAGNI - Un furetto. Nel primo tempo crea, va al tiro, manda in porta Kalinic. Nella ripresa non molla, impegna Consigli, si procura e trasforma il rigore dell'1-2. Poi segna anche la rete del 2-3 finale con un bel destro a giro.

BOCCIATO - MIGUEL VELOSO - Peggiore in campo. Fatica in mezzo , spesso in ritardo con il più mobile e determinato Fratesi. Prende due gialli nel primo tempo e viene espulso lasciando l'Hellas in 10.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Verona-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 19/08/2021 A 18:34