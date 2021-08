Verona-Sassuolo, match della 1a giornata della Serie A 2021-22 andato in scena allo stadio Bentegodi di Verona, si è concluso col punteggio di 2-3. A segno Raspadori e Djuricic per il doppio vantaggio neroverde, accorcia Zaccagni su rigore, poi magia di Traoré e rete finale ancora di Zaccagni. Qui migliori e peggiori.

=== Le pagelle del Sassuolo ===

Ivor PANDUR 6 - Bravo su Caputo, Frattesi e Boga. Non può nulla su Raspadori, Djuricic e Traoré.

Federico CECCHERINI 5 - In ritardo sul primo gol. Non convince, molto impreciso nei passaggi. Esce per esigenze tattiche. (Dal 55' DI CARMINE 5,5 - Lotta e ferocia, ma non combina molto)

Koray GUNTER 4,5 - Raspadori lo brucia sul primo gol, Caputo lo beffa sul secondo. Statico.

Pawel DAWIDOWICZ 5,5 - Il meno peggio dei tre dietro. Gioca d'anticipo, si alza, imposta.

Nicoló CASALE 6 - A destra, non male l'ex Empoli. Va al cross, si propone, raddoppia su Boga. (Dal 74' MAGNANI SV)

MIGUEL VELOSO 4 - Peggiore in campo. Fatica in mezzo , spesso in ritardo con il più mobile e determinato Fratesi. Prende due gialli nel primo tempo e viene espulso lasciando l'Hellas in 10.

Martin HONGLA 6 - Mediano vecchio stile. Tiene la posizione, appoggia, recupera. Fa il suo, senza entusiasmare. (Dal 55' TAMEZE 6 - Sostanza e piú qualitá. Giocatore che dá piú equilibrio)

Darko LAZOVIC 6,5 - A sinistra, gioca una prima mezz'ora eccellente. Traversoni e invenzioni. Poi cala, ricresce nel finale.

Mattia ZACCAGNI 7,5 - Un furetto. Nel primo tempo crea, va al tiro, manda in porta Kalinic. Nella ripresa non molla, impegna Consigli, si procura e trasforma il rigore dell'1-2. Poi segna anche la rete del 2-3 finale con un bel destro a giro.

Antonin BARAK 5,5 - Subito pericoloso, poi fatica. Sia nella posizione, sia nelle giocate. (Dal 74' ILIC SV)

Nikola KALINIC 5 - Male. Prova a giocare di sponda, ma spesso viene anticipato. Si divora un gol su un servizio splendido di Zaccagni, centrando la traversa a porta vuota. (Dal 46' CANCELLIERI 6,5 - Buona ripresa, fatta di sovrapposizioni, cross e voglia)

ALL. Eusebio DI FRANCESCO 6 - Verona un po' fragile dietro e tradito da Veloso. Però tosto, determinato, in partita fino alla fine.

=== Le pagelle del Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6 - Sicuro su Barak, bravo su Zaccagni. Puntuale. Sui gol subito non poteva far nulla.

Jeremy TOLJAN 5 - Dietro qualche pasticcio. Zaccagni lo punta spesso e lo salta.

Vlad CHIRICHES 6 - Un paio di rischi enormi in impostazione, con Kalinic lotta, poi regge. (Dal 91' AYHAN SV)

Gian Marco FERRARI 6,5 - Sicuro, convinto, deciso. Capitano. Nessun errore.

ROGERIO 6 - A sinistra, non troppo continuo in fase offensiva. Dietro invece controlla.

Maxime LOPEZ 6,5 - Un po' troppo falloso, ma sempre presente. La regia è sua, recupera di frequente palla, molto pulito nei passaggi.

Davide FRATTESI 7 - Che bel giocatore. All'esordio in Serie A, pimpante, volitivo, dominante fisicamente. Contrasta e va al tiro, si inserisce. Da seguire l'ex Monza. (Dal 84' MAGNANELLI SV)

Filip DJURICIC 7,5 - Al top. Assist splendido per Raspadori, gol con la glacialità che lo contraddistingue. Quando incontra il Verona si esalta, terzo gol all'Hellas. (Dal 84' DEFREL SV)

Giacomo RASPADORI 7 - Il gol è frutto di un controllo a seguire da grande giocatore. Vibrante, brillante, a segno. Convincente. (Dal 67' TRAORÉ 7 - Entra e con una magia chiude la partita. Gran destro a giro. Una sicurezza)

Jeremie BOGA 6 - Insomma, sufficiente ma non esaltante. Sicuramente il meno in evidenza degli attaccanti neroverdi. Un paio di guizzi, l'appoggio per Traoré, poco altro.

Francesco CAPUTO 6,5 - Gioca per la squadra, con movimenti intelligenti e sponde di classe come quella per Djuricic. Bene. (Dal 91' SCAMACCA SV)

ALL. Alessio DIONISI 7 - Sassuolo che soffre la prima mezz'ora, ma poi trova il gol e domina. Interessante Frattesi, bella la scelta di Raspadori dietro a Caputo. Ottimo esordio.

