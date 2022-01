Reduce da un lungo stop, Federico Chiesa era da poco rientrato nel gruppo squadra Juventus ma durante la partita con la Roma è stato prima vittima di un contrasto con Smalling, poi di un rapido movimento in mezzo al campo che ha riacutizzato il colpo. Uscito molto dolorante dal campo, si è subito temuto un lungo stop.

Roma-Juventus, l'infortunio di Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Ad

Le prime analisi sull'infortunio di Chiesa arrivano ancora a partita in corsa: per lui una distorsione al ginocchio destro. Da valutarne l'entità. Saranno gli esami strumentali dei prossimi giorni a chiarire quanto a lungo dovrà rimanere fuori l'esterno offensivo della Juventus. Un'altra tegola importante su una Juventus sempre più in difficoltà.

Serie A Chiesa: "Alla Juve per vincere. Ho rinunciato alle ferie" 27/12/2021 A 21:03

Classifiche e risultati

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Caos reati fiscali, sotto esame le cessioni di Chiesa e Pjanic 13/12/2021 A 14:19