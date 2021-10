L'Assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2021. L'esercio ha registrato ricavi consolidati per 364,7 milioni e una perdita pari a 245,6 milioni, la più alta mai registrata da un club italiano. L’impatto del Covid-19 ammonta circa a 110 milioni, di cui 70 milioni riconducibili all’azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi e circa 40 milioni alle riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit e alla contrazione del business dei partner. A questi si sono aggiunte perdite per ulteriori 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi, in particolare quelli di Antonio Conte (e del suo staff), di Radja Nainggolan e di Joao Mario.

Ad

Le parole del presidente Zhang

Serie A Milan-Inter, chi vince il derby delle seconde linee? UN' ORA FA

"Il nuovo Stadio è un progetto fondamentale per il club. La conquista del diciannovesimo Scudetto è un’impresa memorabile che premia lo straordinario lavoro della squadra e di tutte le componenti del club e la passione del popolo nerazzurro che attendeva da 11 anni questo trionfo. Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso: l’Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo. All’interno di un contesto economico e sociale stravolto dalla pandemia, la stabilità e la sostenibilità finanziaria della società, unite alla competitività sportiva ai massimi livelli, sono i punti focali della nostra strategia. I risultati raggiunti testimoniano il nostro lavoro e il nostro impegno, il club è tornato a vincere con una visione chiara e definita. Nel corso di quest'anno sono state numerose le voci che hanno circondato il club e l'impegno della proprietà nell'Inter. Nessuna di queste è vera. Tutte falsità e speculazioni. Ribadisco che il progetto della proprietà, il sostegno e l'impegno sono a lungo termine, la nostra visione per il futuro è chiara e definita".

Le parole dell'ad Marotta

"All’inizio di questo ciclo ci eravamo posti come obiettivo quello di costruire una squadra solida, dalla mentalità vincente e che sapesse incarnare il senso di appartenenza e i valori che contraddistinguono il club. La scorsa stagione ha rappresentato il coronamento di un lavoro eccezionale. La conquista del diciannovesimo Scudetto premia la visione strategica, la passione, l’impegno della nostra Proprietà che non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno. Quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di coniugare una politica di riduzione dei costi unita al mantenimento della competitività sportiva. Sappiamo quanto sarà difficile ripetersi ma la nostra volontà è quella di difendere con orgoglio lo scudetto puntato sulle nostre maglie".

Le parole del ceo Corporate Antonello

"Crediamo fortemente nella ripresa del percorso di crescita impostato dal club e che ha già visto realizzate alcune tappe fondamentali. Nel 2021 abbiamo svelato al mondo il nuovo logo e la nuova identità visiva. La potenzialità del nostro appeal globale è confermata dall’arrivo di tre nuovi sponsor sulla maglia di questa stagione, che ha raggiunto il valore più alto di sempre. La società ha prontamente intrapreso azioni di adattamento del business e di riequilibrio degli effetti finanziari causati dal periodo pandemico, concentrandosi sul controllo dei costi ma allo stesso tempo continuando ad investire risorse adeguate alla crescita. Il progetto nuovo stadio sarà imprescindibile per garantire alla società quelle fonti di risorse economiche necessarie per competere alla pari con i più importanti club europei e per offrire ai nostri tifosi un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia".

Serie A Gravina: "Plusvalenze? Stiamo seguendo il problema" UN' ORA FA