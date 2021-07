"The new skin of an Icon", recita il lancio della nuova maglia da trasferta dell’Inter. Ecco la divisa per la stagione 2021-2022, kit in linea con la versione casalinga già svelata. Il protagonista resta il "Biscione", simbolo del club, che cambia pelle e ribadisce la nuova identità visiva dell’Inter, come spiega il comunicato.

Annunciata tramite un video sui propri canali ufficiali, la maglia away dell’Inter 2021-2022 mantiene al centro del progetto la figura del "Biscione" nerazzurro. La maglietta è bianca e conferma il nuovo design, mentre il serpente nerazzurro disegnato a mano attraversa la maglia dalla parte anteriore alla posteriore. Completano il kit pantaloncini e calzini bianchi. Lo swoosh è blu con finiture nerazzurre sulle maniche e sui calzini. Presente il nuovo sponsor Socios.com, già comparso sulla maglia casalinga 2021-2022. Come spiega la nota, il kit è realizzato con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate mettendo al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

