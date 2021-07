È un giorno rivoluzionario per il mondo Inter. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, dopo 26 anni di Pirelli, la società nerazzurra ufficializzerà l'accordo con Socios.com: l'azienda legata alla criptovaluta che garantirà all'Inter più di 20 milioni a stagione. Meno dei 30 a cui aspirava fortemente il club prima dell'avvento della pandemia, ma è comunque una cifra consistente che porta la società sul podio italiano in quanto a ricavi da main sponsor. La cifra dei ricavi attuali comunque si avvicinerà lo stesso alla soglia dei 30 milioni sommando gli altri due marchi che compariranno sulla nuova maglia. Oltre a Lenovo (già sponsor tecnico, ora ha fatto l'upgrade e campeggia sul retro della maglia per 5 milioni più bonus), si aspetta di conoscere il partner che comparirà sulla manica della divisa da gara.

Token Socios.com è un'azienda rivoluzionaria già presente nel mondo del calcio da anni e che proprio l'altro ieri ha ufficializzato anche una nuova partnership con l'Arsenal. Attraverso l'innovativa tecnologia blockchain, Socios.com aiuta i club di calcio a realizzare un'importante trasformazione digitale, coinvolgendo i propri tifosi attraverso i "fan token", gettoni specifici per ogni club e disponibili in numero limitato: possono essere acquistati/scambiati all'interno della piattaforma e la variazione del prezzo dipende dalle condizioni del mercato. Chi possiede un token può accedere ad un sistema di votazione dedicato per ogni club.

Socios.com lancia l'Inter in una nuova dimensione: sulla carta, il club nerazzurro adesso è terzo in italia per ricavi dagli sponsor dietro a Juventus (45 milioni da Jeep) e Fiorentina (25 da Mediacom), ma sarebbe quella con l'accordo maggiore senza considerare le parti correlate. Per Juve e Fiorentina, infatti, le aziende sono legate alle proprietà dei club.

