Inter-Juventus, match valido per la 9a giornata di Serie A, si é concluso 1-1. Decisive le reti di Dzeko nel primo tempo e di Dybala su calcio di rigore all'89'. Ecco le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel post-partita.

"E' un pareggio che pesa molto perchè avvenuto dopo una bella prestazione. Prima del gol dell'1-1 abbiamo avuto un paio di situazioni in cui si poteva fare meglio, sia con McKennie che con Locatelli. La squadra poi ha giocato più alta, con più fiducia, contro un’ottima Inter: è una squadra fisica, che ha tecnica, serviva una partita così. Il punto è importante, teniamo l’Inter a tre lunghezze, e ci consente di avere la possibilità di migliorare la striscia positiva e poi di rosicchiare prima della sosta qualche punto”.

Sulla scelta dell'esclusione di Chiesa

"Ho dato la formazione e l'ho messo fuori, non è che ci vuole tanto. Perchè poteva essere una partita più fisica all'inizio e avevo bisogno di un giocatore come Kulusevski - che stasera ha fatto una bella partita - che desse pressione a Brozovic. Poi i ritmi sono calati, tra Dybala, Kaio Jorge, Arthur, una crescita di condizione e fiducia, era il momento giusto per lui. Stasera dopo una bella partita è un bel punto, adesso però bisogna vincere col Sassuolo”.

Sul cambio di Bernardeschi

"Sono casualità, Bernardeschi ha detto di aspettare un attimo, io ho aspettato un attimo e... Però è stato un gol abbastanza fortuito, non dovevamo prenderlo neanche in dieci. Noi dobbiamo migliorare nella chiusura dell’azione: troppe volte arriviamo lì e la palla passa dentro l’area, invece sono situazioni che vanno chiuse”.

Sulla fiducia

“Dipende soprattutto dalle prime tre partite, in cui abbiamo lasciato otto punti su nove e ci ha un po’ condizionato. Bisognava ripartire dalle basi, cioè un buon ordine in fase difensiva per acquisire fiducia e spostarsi più avanti, ora dieci-venti metri e poi saranno un po’ di più".

Sul bigliettino a Kaio Jorge

"Non l'ho scritto io, l'ha scritto Landucci, io non ho scritto niente".

Allegri: "L'Inter è ancora la favorita per vincere lo scudetto"

