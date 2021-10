Inter-Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Meazza di Milano domenica 24 ottobre alle ore 20.45. Gara fondamentale per entrambe le squadre, che sono pretendenti allo scudetto e vogliono restare in scia al Milan (vittorioso sabato sera al Dall'Ara ) e al Napoli. Ecco le scelte di formazione dei due tecnici Simone Inzaghi e Max Allegri.