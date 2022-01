Un altro gol nei secondi finali. Un'altra vittoria. La sensazione, anche da partite così, che davvero contro l'Inter non ce ne sia per nessuno. L'Inter batte il Venezia, ed è il risultato che un po' tutti si sarebbero attesi alla vigilia. Ma lo fa soffrendo, sbuffando, temendo di non farcela. E alla fine si porta a casa un 2-1 in extremis, firmato da un'incornata vincente di Edin Dzeko proprio al 90', che rappresenta una delle vittorie più importanti dell'intero campionato. Un Venezia bersagliato dal focolaio Covid scoppiato all'interno della propria rosa, e col vice Bertolini in panchina al posto di Zanetti, si illude di portare a casa il colpaccio: passa in vantaggio nel primo tempo con Henry (colpevole Handanovic) e resiste anche dopo aver subito il gol del pareggio, segnato da Barella poco prima dell'intervallo. Ma alla fine spunta lui, Dzeko. L'uomo della provvidenza che, prima della sosta e a 15 giorni dal derby col Milan, tiene l'Inter da sola al primo posto.

Inter-Venezia 2-1 (primo tempo 1-1)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (46' Dimarco); Darmian (73' Dumfries), Barella (73' Vidal), Brozovic (82' Vecino), Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (73' Sanchez). All. Inzaghi

Venezia (5-3-2): Lezzerini; Ampadu, Modolo, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Tessmann (66' Kiyine), Vacca (25' Fiordilino), Cuisance (66' Peretz); Okereke (82' Sigurdsson), Henry (82' Nani). All. Zanetti (in panchina Bertolini)

Arbitro: Matteo Marchetti

Gol: 19' Henry (V), 40' Barella (I), 90' Dzeko (I)

Assist: Ampadu (V, 0-1), Lezzerini (V, 1-1), Dumfries (I, 2-1)

Ammoniti: Barella, Bastoni, Modolo, Kiyine, Caldara, de Vrij

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

9' – Dzeko viene pescato sul secondo palo da un cross di Barella e incrocia al volo col sinistro, chiamando Lezzerini alla presa in due tempi.

19' – GOL DEL VENEZIA. Cross dalla destra di Ampadu e colpo di testa vincente di Henry, che sorprende un Handanovic non perfetto. 0-1.

36' – Lautaro va in sforbiciata dall'altezza del dischetto, servito da una sponda di Dzeko, ma scarica la palla sopra la traversa.

40' – GOL DELL'INTER. Cross di Darmian, gran sinistro incrociato al volo di Perisic, Lezzerini compie un miracolo ma Barella è lì e da un passo non può sbagliare. 1-1.

58' – Lezzerini non trattiene un colpo di testa di de Vrij e poi Dzeko, contrastato dal portiere veneziano, da un passo mette alto.

63' – Çalhanoglu pesca sul secondo palo Darmian, che stoppa di petto e cerca Dzeko, ma viene stoppato in angolo da Lezzerini.

65' – Okereke riceve palla in area da Tessmann e fa partire un sinistro incrociato che Handanovic respinge.

69' – Punizione molto pericolosa di Dimarco, che dal limite calcia sul palo di Lezzerini: il portiere veneziano c'è e respinge.

90' – GOL DELL'INTER. Cross di Dumfries e colpo di testa di Dzeko su cui Lezzerini non arriva. Inter in vantaggio proprio al 90'.

93' – Sanchez in contropiede serve in area Vidal, che rientra sul sinistro ma si fa ipnotizzare da Lezzerini. Inter vicina anche al tris.

MVP

Dzeko. L'uomo della provvidenza, che abbina generosità a killer instinct nonostante una prestazione non indimenticabile. Il suo colpo da maestro al 90' vale 6 punti, non 3.

Fantacalcio

PROMOSSO – Henry. Illude il Venezia addirittura di uscire con l'intero bottino da San Siro, anche se la collaborazione di Handanovic è evidente. Eccellente il suo lavoro di protezione del pallone per la salita dei compagni.

BOCCIATO – Handanovic. Torna sulla terra dopo il partitone di Bergamo, facendosi sorprendere in maniera grossolana da Henry: errore grave. Poi rimedia su Okereke.

