Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, é tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match chiave della 25esima giornata Atalanta-Juventus. "La normalitá della Juventus é quella di vincere una partita e metterla da parte. Si guarda gara dopo gara, provando sempre a vincere. Domani é uno scontro diretto, una partita importante, ma non decisiva. L'Atalanta ha dimostrato di essere un club che puó ambire regolarmente ai primi quattro posti. Quella bergamasca é una squadra fisica e quindi ci vuole una prestazione di alto livello per portare a casa un risultato fondamentale".

Attenzione ai cambi, che incidono

"Arthur o Locatelli? - Ha spiegato Allegri - Non so le condizioni di quelli che hanno giocato giovedí. Veniamo da due partite pesanti, anche mentalmente. C'é stato un dispendio di energie importanti e oggi voglio vedere la squadra. I cambi ci hanno dato molto e bisogna essere bravi a sfruttarli. Sia con il Verona che il Sassuolo chi é entrato dopo ha fatto molto bene".

"Dobbiamo migliorare tecnicamente"

"Bisogna migliorare tecnicamente, nella scelta e nell'esecuzione del passaggio - ha sentenziato il tecnico bianconero - Contro l'Atalanta sará una partita diversa rispetto alla Coppa Italia. Tutti devono migliorare. Noi veniamo da un periodo buono, da 12-13 partite buone. L'equilibrio nel calcio é vitale. Bisogna portare gli episodi dalla nostra parte. Non dobbiamo pensare, ma eseguire quello per cui abbiamo lavorato in allenamento. Piú andiamo avanti e piú é difficile vincere le partite. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti quando arriveranno i momenti cruciali".

Vlahovic? Ha fatto bene a tutti il suo arrivo

"L'arrivo di Vlahovic ha portato dei benefici a tutti, non solo a Dybala. La novitá porta entusiasmo. Non abbiamo fatto niente e la normalitá della Juventus é quella di vincere le partite. Dobbiamo fare molto bene e vincere con l'Atalanta, che é una squadra molto arrabbiata e forte. É un momento della stagione decisivo. "Vlahovic-Morata-Dybala contro l'Atalanta? Lo valuteró oggi, c'é chi ha giocato tanto. C'é il rientro di Kean, mentre Bernardeschi non sará della partita. Come Chiellini".

Gasperini straordinario

Allegri ha anche lodato l'allenatore dell'Atalanta. "Gasperini? Ha fatto un lavoro straordinario e sono anni che l'Atalanta é nelle posizioni di vertice. Ha fatto anche delle grandi Champions. Ha tirato fuori dai suoi giocatori il massimo che potesse tirare fuori. Ma per noi domani é una partita molto importante. Dopo due sconfitte e due pareggi, speriamo ci tocchi la vittoria. In questo momento, siccome bisogna fare un passo alla volta, abbiamo l'Atalanta e l'obiettivo quarto posto. Non serve guardare le tre davanti, che hanno troppo vantaggio in classifica".

Zakaria? Bravo a giocare a calcio

La chiosa su un altro nuovo arrivo: "Zakaria? Un giocatore che é molto bravo a giocare a calcio. Ragazzo intelligente, ha un bel passaggio, non é facile integrarsi subito cosí".

