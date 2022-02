Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Ad

Squalificati: Musso

Coppa Italia Morata evolution: dal quasi addio al ruolo alla Mandzukic 8 ORE FA

Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Pezzella, Zapata

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, De Winter

Atalanta-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione; la Dea non ha subito gol in queste due sfide e potrebbe registrare una striscia più lunga di clean sheet contro i piemontesi nella competizione per la prima volta dal 1989 (quattro in quel caso).

Dopo le due vittorie nel 2021, l'Atalanta potrebbe diventare la prima squadra a vincere tre sfide consecutive di Serie A, contro la Juventus, dal Parma tra il 2010 e il 2011.

L'Atalanta potrebbe vincere due partite interne di fila contro la Juventus in Serie A per la seconda volta nella sua storia: la prima risale ai due successi ottenuti tra il 1954 e il 1955.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Cagliari, l'Atalanta potrebbe perdere due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2020, mentre due sconfitte di fila in casa non arrivano dal novembre 2019 (in quell'occasione proprio contro Cagliari e Juventus).

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di campionato; i bianconeri non registrano una striscia più lunga di gare senza incassare reti in Serie A dal dicembre 2018 (sei di fila nella prima gestione Allegri).

La Juventus non perde da 10 gare di Serie A: la sua miglior striscia dalle 12 tra settembre e dicembre 2020; l'ultima sconfitta dei bianconeri risale proprio alla gara d'andata contro l'Atalanta, a fine novembre.

Dopo la vittoria nella gara d'andata, Gian Piero Gasperini potrebbe vincere due partite consecutive da allenatore in Serie A, contro Massimiliano Allegri, soltanto per la seconda volta: la prima si verificò proprio nei primi due incroci tra questi allenatori nella competizione, quando erano rispettivamente sulle panchine di Genoa e Cagliari.

Soltanto contro il Sassuolo (nove), Duván Zapata ha segnato più gol in Serie A che contro la Juventus (sei); l'attaccante colombiano non va a bersaglio da cinque partite di campionato: la sua striscia senza reti più lunga dalle sei tra ottobre e dicembre 2020 (la sua ultima marcatura nella competizione risale proprio alla gara d'andata contro i bianconeri).

Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno segnato entrambi nel match di esordio con la Juventus in campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto un giocatore bianconero ha trovato la rete nelle sue prime due partite di Serie A: Carlos Tevez, nell'agosto 2013.

La prossima sarà la 100ª partita in Serie A per Dusan Vlahovic; il nuovo acquisto della Juventus ha segnato quattro reti contro l'Atalanta nella competizione (soltanto contro la Sampdoria, cinque, ha fatto meglio), frutto di due doppiette arrivate nelle due sfide più recenti, giocate nel 2021.

Fantacalcio: i consigli per la 25a giornata di Serie A

Serie A Vlahovic ha violato l'isolamento? La ASL Toscana informa le autorità 18 ORE FA