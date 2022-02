Subito Dusan Vlahovic. E subito Denis Zakaria. Come nelle favole. Esordio e gol per entrambi con la maglia bianconera, come nemmeno Cristiano Ronaldo, il predecessore della maglia numero 7 del serbo, era riuscito a fare. Sono loro due, i due fiammanti nuovi acquisti del mercato di gennaio, a lanciare in orbita la Juventus, che regola per 2-0 il Verona ed entra in zona Champions, superando l'Atalanta e portandosi al quarto posto, anche se con una partita in più rispetto ai bergamaschi. Vlahovic segna il gol del vantaggio nel primo tempo, mandando in delirio l'Allianz Stadium, e la festa diventa completa quando a trovare il raddoppio è lo svizzero, servito alla perfezione da Morata. L'Hellas ci prova generosamente, pur privo dei big Simeone, Caprari e Faraoni, ma pecca in concretezza offensiva ed è costretto a cedere alla superiore qualità avversaria. La classifica della banda Allegri, dopo tanti patimenti iniziali, è sempre più dolce. E domenica sarà tempo di scontro diretto: Atalanta-Juventus, al Gewiss Stadium, rappresenterà una cartina di tornasole delle rispettive ambizioni Champions.

Tabellino

Juventus-Verona 2-0 (primo tempo 1-0)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini (74' Rugani), De Sciglio; Zakaria (83' McKennie), Arthur, Rabiot; Dybala (74' Cuadrado), Vlahovic, Morata (83' Kean). All. Allegri

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (72' Retsos), Gunter, Casale (84' Sutalo); Depaoli, Ilic (84' Praszelik), Veloso (46' Bessa), Lazovic; Barak (72' Kalinic), Tameze; Lasagna. All. Tudor

Arbitro: Luca Massimi

Gol: 13' Vlahovic, 61' Zakaria

Assist: Dybala (J, 1-0), Morata (J, 2-0)

Ammoniti: Depaoli, Morata

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

7' – Botta mancina da fuori di Vlahovic, la prima con la maglia della Juventus, e respinta a due mani di Montipò.

13' – GOL DELLA JUVENTUS. Dybala lancia Vlahovic, che anticipa l'uscita di Montipò e con un lob d'esterno sinistro manda dolcemente il pallone in rete. Primo gol con la maglia della Juve.

Il primo gol di Vlahovic in maglia Juventus Credit Foto Imago

38' – Gran palla da sinistra di Morata per Vlahovic, che da un passo apre troppo l'interno e grazia Montipò. Niente doppietta.

48' – Szczesny respinge con i piedi un sinistro da posizione quasi impossibile di Lasagna, servito in profondità dal nuovo entrato Bessa.

61' – GOL DELLA JUVENTUS. Splendido tocco filtrante di Morata per Zakaria, che si inserisce dalle retrovie, si presenta davanti a Montipò e con il destro non fallisce. I due nuovi acquisti lanciano la Juve. 2-0.

Zakaria esulta con Vlahovic dopo il 2-0 in Juventus-Verona Credit Foto Getty Images

64' – Bellissimo tocco di tacco in area di Danilo per Dybala, che da pochi passi calcia col sinistro trovando la respinta di Montipò. Juve a un passo dal tris.

69' – Azione palla al piede di Rabiot, che ai 20 metri si porta la palla sul sinistro e calcia, trovando un'ottima deviazione in angolo di Montipò.

90' - McKennie si presenta al limite dell'area e incrocia col sinistro, ma Montipò si distende e respinge, evitando il 3-0 della Juventus.

91' - Missile da fuori area di Kean, Montipò questa volta è immobile ma la palla passa accanto al palo della porta del Verona.

Il momento social

MVP

Dusan VLAHOVIC - Tredici minuti: questo il tempo impiegato dal serbo per entrare nel cuore dei tifosi della Juventus. Con una partita, poi, per altro, subito ‘da Vlahovic’: ovvero tanto lavoro per la squadra, movimento, sponde, palloni giocati funzionali a tutto il reparto. Per dirla con un noto giro di Jay Z: I came, I saw, I conquered.

Fantacalcio

PROMOSSO – Alvaro Morata. Non segna ma da 'seconda punta' è assai più funzionale, in un amen, di quanto lo fosse stato fin qui in stagione. Notevole l'assist per Zakaria.

BOCCIATO – Miguel Veloso. Incide meno del solito e all'intervallo Tudor lo leva.

Le pagelle

Allegri incorona Vlahovic: "È al livello di Haaland e Mbappé"

