Juventus-Verona, match valido per la vantitreesima giornata della massima serie, si è chiuso col punteggio di 2-0. A decidere la partita i gol di Vlahovic e Zakari, i nuovi acquisti di casa Juventus. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – Una partita di ordinaria amministrazione.

DANILO 7 – Uno dei miglior stasera di questa Juventus. Grandissima attenzione dal punto di vista difensivo, ma anche due o tre lampi giusti nel trovare la giocata.

Matthijs DE LIGT 6,5 – Una buona partita anche dell’olandese, che con un Chiellini sempre tosto al fianco può giocare sereno.

Giorgio CHIELLINI 6,5 – E’ nelle giocate difensive giuste, nei dettagli del piedone da mettere lì quando serve, della spazzata al momento giusto, della chiusura degna di nota. Certezza. Dal 75’ Daniele RUGANI 6 – Ingresso morbido in partita, senza errori nella gestione di un finale tranquillo.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Non una grandissima fase di spinta, anche perché alla fine Allegri non gli chiede quello. Un match onesto.

Denis ZAKARIA 7 – Il sogno di un allenatore che interpreta il calcio come Allegri: palloni recuperati, in primis; palloni puliti, in secundis. Inserimento, se serve. Come nell’occasione del gol. Una rondine non farà primavera, ma forse la Juventus – per come la pensa il suo tecnico – con questo ragazzo ha messo a posto il reparto. Dall’83 Weston MCKENNIE – sv.

ARTHUR 6,5 – Una partita positiva anche la sua, libero di dettare il gioco e di preoccuparsi meno dell’interdizione, ben protetto dagli altri due.

Adrien RABIOT 6,5 – E’ una partita molto buona anche quella del francese. E questa è una notizia. Tanti, tantissimi palloni recuperati. Apporto alla fase difensiva e qualche buon guizzo nel farsi vedere in mezzo.

Paulo DYBALA 7 – Quando gira lui, gira la Juventus. C’è poco da fare. Che piaccia o no ai suoi detrattori, sono i piedi di questo ragazzo da cui nascono – o meno – le giocate offensive della Juventus. Dal 75’ Juan CUADRADO 6 – Un finale senza particolari squilli.

Dusan VLAHOVIC 7,5 – Tredici minuti, questo il tempo impiegato dal serbo per entrare nel cuore dei tifosi della Juventus. Con una partita, poi, per altro, subito ‘da Vlahovic’: ovvero tanto lavoro per la squadra, movimento, sponde, palloni giocati funzionali a tutto il reparto. Per dirla con un noto giro di Jay Z: I came, I saw, I conquered.

Alvaro MORATA 7 – Che sia la svolta, anche in questo caso, della stagione? Da seconda punta infatti Morata gioca il suo miglior match dell’anno. Si abbassa, dialoga con Dybala. Si allarga, lo fa con Vlahovic. Insomma, si muove a tutto tondo sul fronte offensivo e offre una biglia a Zakaria che è un vero cioccolatino. Dall’83’ Moise KEAN – sv.

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 – Potrebbe aver trovato la quadra a questa squadra. Il tridente ha funzionato eccome. Zakaria e Rabiot a protezione del regista, anche. La Juve è apparsa solida ma anche capace di creare a livello offensivo, specie di fronte a una squadra che comunque, soprattutto nel primo tempo, ha tenuto un ritmo di pressione molto alto. Vediamo.

Le pagelle dell'Hellas Verona

