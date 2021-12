Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Napoli (qui il REPORT ), valido per la 18ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Davide Massa di Imperia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

La moviola di Milan-Napoli 0-1 (arbitro Massa)

90' GOL ANNULLATO A KESSIE' - Dopo una partita tutto sommato filata liscia e senza episodi controversi, Massa si ritrova nell’occhio del ciclone a pochissimi minuti dal gong quando annulla, dopo consulto al VAR, il gol di Kessié che avrebbe garantito l’1-1 al Milan. L’azione incriminata si sviluppa sulla sinistra con un cross di Ballo Touré diretto sul secondo palo, Giroud entra in contrasto con Rrahmani e termina a terra, poi sul prosieguo dell'azione la palla viene toccata prima da Juan Jesus e poi schizza sui piedi di Kessié che appostato a centro area, la scaraventa in porta. Massa inizialmente convalida la rete ma il VAR segnala però a Massa la posizione di Giroud, giudicata in fuorigioco in quanto prova ad intervenire sul pallone da terra finendo probabilmente per condizionare il succesivo intervento di Juan Jesus. La situazione però resta controversa e molto dubbia perché essendo a terra non si riesce a intuire quanto possa essere condizionante” Giroud nell’azione incriminata. Chiamata molto dubbia e discutibile. I dubbi restano

La squadra arbitrale

Arbitro: Davide Massa

Assistenti: Meli e Bindoni

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Pasquale De Meo

