il club nella notte ha comunicato che non partirà per il Friuli, dove martedì pomeriggio alle 18:30 è in programma la partita contro l'Udinese. Dal nuovo giro di tamponi sono emerse altre positività (la Gazzetta dello Sport ne riporta tre tra giocatori e staff) e l'Asl di Salerno a deciso di bloccare definitivamente la trasferta dei granata. La conferma è arrivata dalla stessa Salernitana con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Piove sul bagnato in casa Salernitana. L'ultimo posto in classifica, il caos della possibile esclusione dal campionato per le note questioni societarie e, ora, un possibile focolaio Covid all'interno della propria rosa. Dopo il primo positivo riscontrato nel pomeriggio di lunedì , dove martedì pomeriggio alle 18:30 è in programma la partita contro l'Udinese. Dal nuovo giro di tamponi sono emerse altre positività (lane riporta tre tra giocatori e staff) e l'Asl di Salerno a deciso di bloccare definitivamente la trasferta dei granata. La conferma è arrivata dalla stessa Salernitana con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali".

La posizione dell'Udinese

Il comunicato notturno della Salernitana si contrappone alle parole pronunciate lunedì sera dal d.t. dell'Udinese, Pierpaolo Marino: "La Lega ci ha confermato che la partita contro la Salernitana si giocherà come da programma. La Salernitana ha prenotato un volo charter domani mattina (stamattina, ndr) per poter scendere regolarmente in campo. Questa è la novità e non ci saranno stravolgimenti. Noi siamo rimasti sempre concentrati anche perché dalla Lega hanno sempre detto che la situazione non era così grave da giustificare il rinvio”.

La Salernitana non parte, ora che succede?

A questo punto alla Dacia Arena c'è il pericolo che si verifichi qualcosa di molto simile a Juventus-Napoli della scorsa stagione. Resta infatti da capire come si orienterà la Lega: qualora dovesse decidere di non rinviare la gara e l’Udinese si presentasse in campo, la squadra friulana otterrebbe la vittoria a tavolino e poi scatterebbero gli inevitabili ricorsi da parte della società granata, impossibilitata a partire dopo lo stop imposto dall’autorità sanitaria locale.

