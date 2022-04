La Lega di Serie A ha stabilito le date per la stagione 2022/23 che sarà inevitabilmente condizionata dal Mondiale invernale in Qatar che andrà in scena tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022. I giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo andranno liberati alla mezzanotte di domenica 13 novembre e dal 14 saranno a disposizione dei commissari tecnici delle nazionali.

Il calendario della Serie A 2022/23

Ad

Si partirà il 12 agosto con la Supercoppa italiana, poi quattro giornate di campionato tra il 14 e il 31 agosto. Prima del Mondiale ci sarà un’ulteriore sosta per le Nazionali, tra il 19 e il 27 settembre. Prima di tale sosta ci saranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre), poi altri 5 a ottobre (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e 3 a novembre: il 6, l’infrasettimanale del 9 e il 13. Dopo il Mondiale si ripartirà il 4 gennaio con la 16ª giornata di campionato. Tra il 20 ed il 28 marzo, dopo l’ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali. La stagione si concluderà domenica 4 giugno.

Serie A De Laurentiis: "Con Spalletti tutto bene. Ibra aveva firmato..." 41 MINUTI FA

Il calendario della Coppa Italia

A gennaio ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19). I quarti della competizione verranno disputati in gara secca tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio (31 gennaio, 1 e 2 febbraio). Le semifinali d’andata sono programmate per il 4 e il 5 aprile, mentre le gare di ritorno andranno in scena il 25 e il 26 aprile. L’atto conclusivo è in calendario mercoledì 24 maggio.

La nuova Champions League

La fase a gironi della principale competizione europea, che solitamente si chiude a dicembre, la prossima stagione terminerà mercoledì 2 novembre e avrà inizio il 6-7-8 settembre (l’8 riservato a Europa League e Conference League). A distanza di una settimana ci sarà già la seconda giornata (13, 14 e 15 settembre). Poi la terza (4-5-6 ottobre), la quarta (11-12-13 ottobre), la quinta (25-26-27 ottobre) e la sesta (1-2-3 novembre). Dopo il Mondiale, da febbraio, le coppe europee riprenderanno più o meno con il programma standard, ma si concluderanno un paio di settimane più tardi rispetto a questa stagione. Nel 2022-23 la finale della Champions League è stata programmata sabato 10 giugno a Istanbul. Per quanto riguarda Europa League e Conference League, gli atti conclusivi saranno disputati rispettivamente il 7 giugno a Budapest e il 31 maggio (ancora da stabilire la città e lo stadio ospitante).

Psicodramma Inter, Milan a +2: la rovente volata ai Raggi X

Serie A Scudetto: vada come vada, perché mai Inzaghi dovrebbe saltare? UN' ORA FA