Atalanta-Napoli, match valido per la 31a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-3, frutto delle reti di Insigne (rigore), Politano, De Roon e Elmas. Vediamo insieme i migliori e peggiori del match del Gewiss Stadium.

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Juan MUSSO 5 - Male in uscita su Mertens: lo tocca concedendo il rigore al Napoli. Nessuna parata di livello, un paio di svarioni anche sui rinvii.

Giorgio SCALVINI 6 - Il 2003 tanto sponsorizzato da Gasperini non tradisce le attese. Gioca con dedizione, propositivo e va anche vicino al gol con due colpi di testa.

José Luis PALOMINO 5 - Non bene. I movimenti di Mertens lo disturbano. Perde spesso la posizione.

Berat DJIMSITI 5,5 - Fatica a leggere i tagli di Politano. In ritardo sul secondo gol azzurro. Esce infortunato alla spalla. (Dal 63' MAEHLE 5,5 - Porta poca sostanza. Si sistema dietro, soffre con Lozano e Elmas)

Hans HATEBOER 5,5 - A destra, spinge, ma risulta troppo impreciso. Sia negli appoggi che quando è chiamato al cross. (Dal 46' BOGA 5,5 - Un bel tiro respinto da Ospina, qualche dribbling, troppo morbido negli ultimi 20 metri)

Marteen DE ROON 6 - Tanta fatica. Tante rincorse a vuoto, non ha il passo giusto. Sufficienza solo per il gol di testa.

Remo FREULER 6 - Uno dei migliori nell'Atalanta. Porta palla, si inserisce, gioca di prima. Non basta. (Dal 83' PASALIC SV)

Davide ZAPPACOSTA 5,5 - A sinistra, sempre altissimo. Zanoli però lo sorprende in un paio di circostanze.

Teun KOOPMEINERS 5 - Stranamente poco preciso. Non trova la posizione, non riesce a incidere.

Ruslan MALINOVSKYI 4,5 - Primo tempo negativo. Perde troppi palloni, sbaglia scelte e giocate. Gasperini all'intervallo lo lascia negli spogliatoi. (Dal 46' MIRANCHUK 6,5 - Bell'assist per De Roon, alcune iniziative pregevoli. Dovrebbe cercare con più decisione la conclusione)

Luis MURIEL 5,5 - Si abbassa a modo suo, muovendosi tra le linee e rifinendo. Poco presente in area. (Dal 83' CISSÉ SV)

ALL. Gian Piero GASPERINI 5 - Atalanta svagata, quasi stanca fisicamente, in ritardo sulle seconde palle. Il Napoli colpisce tre volte, lui non trova soluzioni.

Eljif Elmas esulta per il gol che chiude Atalanta-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6,5 - Bravo all'inizio su Malinovskyi e su Boga nella ripresa.

Alessandro ZANOLI 7 - Classe 2000, personalità. Il taglio per Mertens in occasione del calcio di rigore è una sua idea. Ordinato e lucido, non fa rimpiangere Di Lorenzo.

Juan JESUS 6,5 - Degna spalla di Koulibaly. Non perde la linea, gioca alto e deciso.

Kalidou KOULIBALY 7 - Grinta e forza fisica. Guida la fase difensiva e non fa mancare qualche proiezione offensiva delle sue. Parte da lui l'azione del 3-1.

MARIO RUI 6,5 - A sinistra, senza paure. Attacca Hateboer e lo contiene dietro.

Zambo ANGUISSA 6 - Un po' troppo frettoloso in alcune circostanze. Ma sta ritrovando "gamba" e sicurezza.

Stanislav LOBOTKA 7 - In mezzo, domina, dirige, accorcia, recupera. Gran partita per il perno di Spalletti.

Piotr ZIELINSKI 6 - Mezz'ala con licenza di inserirsi di continuo. Dà molto fastidio a De Roon. Cala parecchio nella ripresa. (Dal 70' FABIAN RUIZ 6 - Dentro nel finale, qualche buona idea)

Matteo POLITANO 7 - Bravissimo in fase difensiva, con generosità e attenzione. Letale in occasione del gol, il suo secondo in questo campionato. Bel mancino volante. (Dal 59' ELMAS 6,5 - Gol facile facile, ma entra bene in partita e dimostra la sua crescita, anche mentale)

Dries MERTENS 6,5 - Furbo e scaltro in occasione del rigore. Si muove di continuo, non dando alcun punto di riferimento. (Dal 88' MALCUIT SV)

Lorenzo INSIGNE 7 - Glaciale sul rigore, intelligente in occasione dell'assist per Politano. Fa le cose semplici, ma le fa molto bene. (Dal 70' LOZANO 6,5 - L'assist per Elmas, alcune buone discese. Impatto positivo)

ALL. Luciano SPALLETTI 7 - Napoli vittorioso anche senza Osimhen, Rrhamani e Di Lorenzo. Prova da squadra vera, compatta, coesa. Tre punti pesanti per una squadra che sta bene e gioca bene.

