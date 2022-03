Bologna-Torino, match valido per la 28a giornata, è terminato sul punteggio di 0-0. La gara è stata arbitrata da Massimi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7: due interventi in un minuto, il secondo strepitoso sul colpo di testa ravvicinato di Djidji.

Adama SOUMAORO 6: partita diligente e senza sbavature per il difensore rossoblu.

Gary MEDEL 7: intuisce sempre la direzione del pallone, gioca con la solita grinta accompagnata dall'attenzione richiesta nel ruolo di centrale difensivo. (dal 80’ Luis BINKS s.v.)

Arthur THEATE 6,5: ci mette la consueta intensità e fisicità. Pesante il giallo rimediato nel finale che gli farà saltare la trasferta del Franchi. (dal 80’ MBAYE s.v.)

Lorenzo DE SILVESTRI 6: molto bene nelle due fasi, si porta anche al tiro nel secondo tempo. Costretto ad uscire per un problema fisico. (dal 60’ Mitchell DIJKS 5,5: entra e soffre alcune sfuriate di Singo)

Mattias SVANBERG 6: l'unico ad andare vicino al gol tra i bolognesi. Un sinistro a botta sicuro chiuso da Djidji e una girata in mischia deviata ad un passo dalla traversa.

Jerdy SCHOUTEN 6: è il filtro davanti alla difesa e in un match senza reti il merito della compattezza è anche suo.

Aaron HICKEY 6,5: non concede nulla a Singo e si propone spesso in avanti. Spostato a destra dopo l'uscita di De Silvestri.

Riccardo ORSOLINI 5,5: batte qualche discreto corner, ma il suo apporto alla gara è sotto le aspettative.

Musa BARROW 5: gioca da prima punta al posto dell'indisponibile Arnautovic. Non riesce a rendersi pericoloso, ance se il demerito è anche dei compagni che non lo servono nella maniera corretta. (dal 76’ Diego FALCINELLI 6: entra con il piglio giusto)

Nicola SANSONE 5: poco ispirato, non riesce mai ad innescare Barrow nello spazio. Sostituito all'ora di gioco da Mihajlovic. (dal 60’ Roberto SORIANO 6: propone alcune verticalizzazioni per il tridente, ma oggi là davanti non è giornata)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5: l'assenza di Arnautovic per il suo gioco è un fattore determinante e Barrow è un giocatore con diverse caratteristiche. La prestazione globale è comunque negativa, in particolare essendo questo un match casalingo. Tiene fuori a sorpresa Soriano, perdendo molto in fase di rifinitura.

Le pagelle del Torino

Etrit BERISHA 6: mai sollecitato, oggi al Dall'Ara da spettatore

Koffi DJIDJI 6,5: roccioso in difesa, sua l'occasione più importante del match con un colpo di testa indirizzato sotto la traversa.

BREMER 6,5: padrone dell'area di rigore, non concede palle giocabili a Barrow.

Ricardo RODRIGUEZ 6: non perfetto nel confronto con De Silvestri, ma disputa una discreta partita insieme ai due colleghi della linea difensiva.

Wilfried SINGO 5,5: nonostante la superiore struttura fisica patisce il confronto con Hickey, non riuscendo mai a saltarlo e fornire cross verso il centro.

Samuele RICCI 6: abbina alla sua caratteristica qualità di palleggio un importante dose di quantità.

Rolando MANDRAGORA 6: interdizione e raccordo a metà campo, poco preciso nelle conclusioni dalla distanza.

Mergim VOJVODA 6: spinge con frequenza sull'esterno, pecca in fase di servizio verso le punte.

Tommaso POBEGA 7: schierato anche oggi trequartista, è il più attivo dei granata in fase offensiva. Si propone con costanza in area per ricevere i palloni dalle fasce, colpendo più volte di testa.

Josip BREKALO 5: partita non indimenticabile. Si ritrova sui piedi la palla del vantaggio al 46' venendo fermato dal palo.

Andrea BELOTTI 5,5: svaria molto sul fronte offensivo, poco lucido nelle giocate. Medel non gli lascia spazio. (dal 85’ Antonio SANABRIA

All. Ivan JURIC 6: in una partita senza troppi colpi di scena, le palle gol sono solo dalla parte granata. Nel secondo tempo si accontenta del pari, inserendo il solo Sanabria al minuto 85.

