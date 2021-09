Cagliari-Empoli, match della quinta giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena alla Unipol Domus, si è concluso col punteggio di 0-2 . Gara arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi. A segno nel primo tempo Di Francesco e nella ripresa Stulac, mentre Keita, Henderson e Bajrami hanno colpito un palo a testa. Con questo risultato l'Empoli di Aurelio Andreazzoli sale a quota 6 in classifica, mentre il Cagliari di Walter Mazzarri rimane a 2. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle del Cagliari ===

Alessio CRAGNO 6,5 - Difficilmente tradisce. E non lo fa neppure questa sera, con un paio di interventi che tengono momentaneamente in partita il Cagliari.

Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 - Galleggia tra la posizione di terzino e quella di terzo centrale, ma nel primo tempo soffre le iniziative empolesi dalla sua parte (dal 70' Martin CACERES s.v.)

Luca CEPPITELLI 5,5 - Sfortunato nella deviazione che consente all'Empoli di passare in vantaggio. Fa quel che può per mantenere solida la difesa, ma con scarsi risultati (dall'85' Leonardo PAVOLETTI s.v.)

Andrea CARBONI 6 - Balla un po' con gli interscambiabili Pinamonti e Di Francesco, ma senza commettere errori veri. Mazzarri decide di non farlo rientrare per il secondo tempo (dal 46' Diego GODIN 6 - Va vicino al gol di testa, si prende un giallo. Affonda assieme al resto della squadra, ma senza grosse colpe personali)

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Fa il terzino e ogni tanto anche la mezzala. Dal suo sinistro nascono un paio delle iniziative più pericolose del Cagliari (dal 77' Gaston PEREIRO s.v.)

Nahitan NANDEZ 6,5 - Il migliore del Cagliari, specialmente nella prima parte del secondo tempo. Suona la carica con una serie di iniziative palla al piede, di accelerazioni e di cross.

Razvan MARIN 5,5 - Fatica tantissimo a costruire gioco. E quando ha sul sinistro la palla del potenziale 1-1, la sparacchia sul fondo.

Alessandro DEIOLA 5 - Scolastico in costruzione, in difficoltà in ripiegamento e completamente ingannato da Haas nell'azione dello 0-1. Come Carboni, gioca soltanto il primo tempo (dal 46' Kevin STROOTMAN 5,5 - Nemmeno la sua esperienza risolleva le sorti del Cagliari)

DALBERT 5 - Viene schierato esterno alto da Mazzarri, ma abbonda in confusione e difetta in precisione. Chiude in difesa dopo l'uscita di Lykogiannis.

João PEDRO 5,5 - Non è certo la sua miglior serata. Qualche guizzo, un'ottima apertura, un tiro a lato, ma c'è più volontà che efficacia.

Keita BALDE 6 - Si sbatte, ma per un tempo intero non riesce a cavare un ragno dal buco. Poi è sua la chance più netta creata dal Cagliari. Dal punto di vista dell'impegno, gli si può imputare ben poco.

All. Walter MAZZARRI 5 - Il gioco latita, la capacità di costruire vere palle gol pure. Un netto passo indietro dopo il pareggio in casa della Lazio.

Esultanza collettiva Empoli, Cagliari-Empoli

=== Le pagelle dell'Empoli ===

Guglielmo VICARIO 6 - Ordinaria amministrazione. Nello stadio dove sperava di prendere il posto di Cragno, trema davvero solo sul tiro contro il palo di Keita.

Petar STOJANOVIC 6 - Si limita a coprire la propria zona di campo, tenendo botta contro la coppia Lykogiannis-Dalbert (dal 64' Ardien ISMAJLI 6 - Va a piazzarsi terzino, ma non ne risente)

Mattia VITI 6,5 - Promosso. All'esordio in Serie A, non trema nonostante la giovane età. Sarà un'ottima alternativa nel corso della stagione.

Simone ROMAGNOLI 6,5 - Bene anche lui. Soffre soltanto al rientro dall'intervallo, quando il Cagliari profonde i maggiori sforzi alla ricerca del pareggio.

Riccardo MARCHIZZA 6 - Nel primo tempo trova spazi a profusione per andare al cross. Torna nelle retrovie nella ripresa, costretto a contenere le iniziative di Nandez.

Nicolas HAAS 7 - Gran parte del merito per il gol di Di Francesco va a lui e alla sua splendida iniziativa. Tra inserimenti e aiuto difensivo, si fa valere (dall'83' Kristjan ASLLANI s.v.)

Samuele RICCI 6,5 - Personalità e costruzione in mezzo al campo. Fino a quando il fisico regge, se la cava egregiamente (dal 64' Leo STULAC 7 - Entra e segna un gol meraviglioso. Una gemma che, di fatto, chiude definitivamente la contesa)

Szymon ZURKOWSKI 6,5 - Ha voglia di lasciare il segno e si vede. Calcia a ripetizione verso la porta, trovando anche un grande Cragno sulla propria strada.

Liam HENDERSON 7 - Gran partita anche per lui, tra centrocampo e trequarti. Con la perla di uno stupendo destro quasi da centrocampo che si ferma contro la traversa.

Federico DI FRANCESCO 7 - Firma il gol del vantaggio, pur aiutato da una deviazione di Ceppitelli, e per buona parte della gara non dà mai punti di riferimento alla difesa di casa (dall'83' Nedim BAJRAMI 6,5 - Ha pochi minuti a disposizione, ma per un soffio non lascia il segno: palo pieno)

Federico Di Francesco, Cagliari.-Empoli, Serie A 2021-22

Andrea PINAMONTI 6,5 - Movimento costante, buone giocate a beneficio dei compagni. Non segna, ma là davanti è parecchio importante (dall'87' Andrea LA MANTIA s.v.)

All. Aurelio ANDREAZZOLI 7 - Nonostante alti e bassi a livello di risultati, prosegue sulla strada del bel gioco come già faceva nel 2018/19. Vittoria meritatissima.

