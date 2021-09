Juventus-Sampdoria, match della sesta giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena all'Allianz Stadium di Torino, si è concluso sul punteggio di 3-2 per i bianconeri di Allegri che centrano così la seconda vittoria di fila dopo quella, sempre per 3-2, di La Spezia. Per la Juve è inoltre la prima vittoria casalinga della stagione in campionato. Secondo ko di fila per i blucerchiati di D'Aversa. Per i bianconeri a segno Dybala, Bonucci (su rigore) e Locatelli. Per la Samp gol di Yoshida e Candreva. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6,5 - Gran parata su un guizzo di Quagliarella, incolpevole sui gol della Samp.

Juan CUADRADO 6 - Partita di grande giudizio, pensa quasi esclusivamente alla fase difensiva. Una sola sbavatura nel finale, ma la sua prova è sufficiente.

Leonardo BONUCCI 6 - Freddissimo nella trasformazione del rigore che regala il 2-0 alla Juventus. In netto ritardo su Yoshida che firma indisturbato il gol del 2-1.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Prestazione pulita e senza sbavature per il difensore centrale olandese, che sta ritrovando la giusta condizione partita dopo partita. Bravo nelle chiusure.

Alex SANDRO 6,5 - Molto attento in fase difensiva, dalla sua parte non si passa. Pregevole e molto apprezzata dai tifosi una sua diagonale a metà ripresa.

Federico BERNARDESCHI 5 - Allegri gli dà una maglia da titolare, ma lui non ripaga la fiducia con una prestazione all'altezza. Spento.

dal 70' Aaron RAMSEY 5,5 - In campo oltre venti minuti, non si vede praticamente mai e fa fatica a trovare la corretta posizione.

Rodrigo BENTANCUR 6 - Si limita a un fraseggio semplice in mezzo al campo, rimedia un'ammonizione ingenua ed evitabile a inizio ripresa. Poi piazza una fiammata e sfiora il gol con una sassata che esalta Audero.

dall'82' Weston MCKENNIE s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Manuel LOCATELLI 7 - Tocchi di prima e palleggio sapiente in mezzo al campo. Il gol di Dybala nasce da una sua apertura. Bene anche da filtro davanti alla difesa, si toglie anche la soddisfazione di segnare il suo primo gol in bianconero.

Federico CHIESA 6,5 - Sbaglia un gol semplice sull'1-0 a tu per tu con Audero, poi procura il rigore con un destro potente respinto da un braccio troppo largo di Murru. Vivacissimo nella ripresa, ma non sempre lucido negli ultimi 16 metri. In crescita.

dal 70' Giorgio CHIELLINI 6,5 - Il solito guerriero. Fa valere tutta la sua esperienza in un finale per nulla scontato. Applauditissimo dai tifosi dello Stadium.

Paulo DYBALA 7 - Un gol bellissimo, un paio di giocate illuminanti sulla trequarti e un assist che Chiesa spreca a tu per tu con Audero. Tutto questo in poco più di 20 minuti, prima di essere costretto a lasciare il campo per infortunio. Devastante.

dal 22' Dejan KULUSEVSKI 6- Entra a freddo al posto di Dybala, ci mette un po' a carburare poi confeziona un assist perfetto per il gol di Locatelli.

Alvaro MORATA 5,5 - Si divora il raddoppio sparando addosso ad Audero. Sprecone anche poco prima di lasciare il campo. Si muove molto, ma spesso non lo fa in maniera corretta.

dall'82' Moise KEAN s.v. - Entra giusto il tempo per rimediare un cartellino giallo, impatto non felicissimo il suo.

All.: Massimiliano ALLEGRI 6,5 - Incita la squadra dal primo all'ultimo minuto, consapevole dell'importanza di trovare continuità di risultati. Penalizzato dall'infortunio di Dybala, ottiene i tre punti con una prova tutto sommato convincente. In mezzo al campo sta trovando il giusto equilibrio. Unico neo i gol subiti, troppi.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Infilzato da Dybala, poco dopo è bravo molto a chiudere lo specchio a Morata. Non impeccabile in uscita nell'azione del 3-1 Juve. Gran riflesso su Bentancur.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Distratto e in costante difficoltà nel primo tempo, ma è uno degli ultimi ad arrendersi.

Maya YOSHIDA 6 - Dopo avere segnato all'Inter, si ripete anche contro la Juve con un perfetto colpo di testa. Bomber aggiunto, qualche buco di troppo dietro.

Omar COLLEY 5 - Fa valere il fisico e si avventa su tutti i palloni che piovono in area di rigore. Errore da matita blu nelll'azione del 3-1 della Juventus, una macchia su una partita che fino a quel momento era stata positiva.

Nicola MURRU 4,5 - Preferito ad Augello, ma la differenza si vede eccome. Ingenuo sul fallo da rigore: si oppone al tiro di Chiesa con un braccio troppo largo e la sua partita in pratica finisce lì.

dal 58' Tommaso AUGELLO 6 - Entra a risultato compromesso, si piazza sulla sinistra e costringe Cuadrado sulla difensiva restando molto alto.

Antonio CANDREVA 7 - Schierato sulla sinistra, tende inevitabilmente ad accentrarsi spostarsi la palla sul destro. Perfetto l'assist per il gol di Yoshida, riapre la partita con un bel gol. Indispensabile, il migliore dei suoi.

Morten THORSBY 5 - Rimedia un cartellino giallo nel primo tempo che lo condiziona. Un malinteso con Colley consente alla Juve di andare sul 3-1.

dall'87' Kristoffer ASKILDSEN s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Albin EKDAL 5 - Qualche leggerezza di troppo col pallone tra i piedi soprattutto in fase di uscita. Poche idee in mezzo al campo, giornata grigia per lui.

dal 59' Adrien SILVA 6,5 - Lascia il segno sulla partita con lo splendido assist per il gol di Candreva che accende il finale.

Fabio DEPAOLI 5 - Troppo timido sulla destra, si propone poco e male senza lasciare tracce sulla partita.

dal 59' Mikkel DAMSGAARD 6 - Gioca a spazzi, ha il merito di verticalizzare in occasione del gol di Candreva. Da lui però la Samp ha bisogno di più continuità.

Francesco CAPUTO 5 - Cerca spesso la profondità, ma viene irretito dalla coppia Bonucci-De Ligt e non riesce a pungere. Qualche errore anche in fase di appoggio.

dal 70' Ernesto TORREGROSSA 5 - Si arrende allo strapotere fisico di Chiellini, dovrebbe occupare l'area della Juventus ma si vede pochissimo.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Arretra spesso alla ricerca di palloni giocabili: partita non semplice per lui perché i rifornimenti scarseggiano. Impegna severamente Perin sul finire del primo tempo. Intesa con Caputo ancora da perfezionare.

All.: Roberto D'AVERSA 5,5 - Penalizzato da un calendario che nelle prime 6 giornate gli ha messo di fronte Milan, Inter, Napoli e Juventus, deve ancora trovare la quadra. Infelice la decisione di dirottare Candreva a sinistra, la fase difensiva è pesantemente da rivedere. Nota lieta: la squadra non molla mai.

