Lazio-Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 3-0 frutto delle reti di Immobile, Pedro e Luis Alberto. I campani ci hanno provato nel secondo tempo e hanno colpito due pali (Djuric e Ribery), ma i bianco-celesti di Sarri si sono dimostrati nettamente superiori.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della LAZIO

Pepe REINA 6 - Salvato da palo e traversa sul tiro di Ribery e il colpo di testa di Djuric, per il resto un pomeriggio da spettatore non pagante.

Elseid HYSAJ 6 - Non è Lazzari sul piano della spinta, però conosce la materia e si applica. Un buona prestazione per l'ex Napoli.

LUIZ FELIPE 6.5 - Annulla Simy insieme ad Acerbi e toglie linfa ad ogni iniziativa della Salernitana. Sarri lo cambia solo perché diffidato. (Dal 73' PATRIC 6 - Entra con il risultato già in ghiaccio e si limita a fare il suo)

Francesco ACERBI 6.5 - Un'altra prestazione di quelle da incorniciare. Sul colpo di testa di Djuric può fare oggettivamente poco (bravo l'attaccante), mentre sul resto è un gigante.

Adam MARUSIC 6 - Niente di che a dirla tutta, ma quanto basta per questa Salernitana.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6.5 - In continuo movimento ed esplorazione di territori che possono far nascere azioni pericolose. Crea il taglio per il gol del vantaggio e fa tante altre cosine utili alla causa: imprescindibile. (Dal 78' BASIC - SV)

Danilo CATALDI 6.5 - Un altro di quelli che ormai non si può stare più senza. Prezioso per Sarri, per l'equilibrio e per questa Lazio che viaggia veloce sia in campionato che in coppa. (Dal 78' LEIVA - SV)

LUIS ALBERTO 7.5 - Se gioca sempre così bisogna aver paura. Tante "magate" nel primo tempo, tanta abnegazione senza palla, un gol biliardesco e l'abbraccio con Maurizio Sarri dopo le tante ruggini.

FELIPE ANDERSON 6.5 - In gestione nel primo tempo, straripante nel secondo: una continua spinta nel fianco per Ranieri e Stranberg. (Dall'86' ZACCAGNI - SV)

Ciro IMMOBILE 7 - Il King! 10 gol in campionato e 161 con la Lazio che potevano anche diventare 162 (colpa del palo). Di Immobile si possono dire tante cose, ma questi numeri fanno spavento. Oggi super anche in fase di non possesso.

PEDRO 7.5 - Tre gol nelle ultime tre, l'assist e un controllo del match quasi totale. Non è venuto in Italia a svernare...

All. Maurizio SARRI 7 - La Salernitana è poca cosa, ma della sua Lazio bisogna far notare la crescita e la posizione in classifica. Continueranno a migliorare.

Le pagelle della SALERNITANA

Vid BELEC 6 - Para bene finché riesce, poi deve capitolare tre volte: incolpevole.

Nadir ZORTEA 5.5 - Parte discretamente, poi la Lazio gli toglie i riferimenti e lui va nel panico. Colpevole del retro passaggio che fa nascere il gol di Pedro. (Dal 79' VESELI - SV)

Norbert GYOMBER 4.5 - Salva un gol su Immobile e gioca una gran mezz'ora, poi "lancia" il raddoppio di Pedro e va in blackout. Nella ripresa Luis Alberto lo sbeffeggia con il tunnel del 3-0.

Stefan STRANDBERG 5.5 - Meno peggio di Gyomber, ma se la Salernitana torna a casa con tre gol in saccoccia vuol dire che anche la sua prestazione non è stata positiva.

Luca RANIERI 5.5 - Vedi Felipe Anderson: finché il brasiliano rimane sotto controllo non subisce, ma quando apre il gas non lo tiene.

Joel OBI 5 - Il centrocampo della Lazio trova gioco a piacimento. Poco brillante e tolto per colpa dell'ammonizione. (Dal 63' COULIBALY 6 - Generoso, un paio di corse interessanti e un po' di ritmo per la sua squadra).

Francesco DI TACCHIO 5.5 - Ci ha provato, non puoi dire di no, però il confronto con quegli altri è veramente impari.

Andrea SCHIAVONE 5 - Corsa, energia e poco altro. Tutto il centrocampo degli amaranto, dal 30esimo in poi, si limita ad una partita troppo difensiva. (Dal 79' KECHRIDA - SV)

Federico BONAZZOLI 6 - Nel primo tempo il migliore dei suoi. Creativo, sempre pericoloso in ripartenza e voglioso di far bene. Continuo a non capire le motivazioni del cambio. (Dal 63' GONDO 5.5 - Aveva tanta voglia di fare, non credo sia riuscito ad esprimerla).

Franck RIBERY 6 - Invisibile in avvio, spesso scippato del pallone nei contrasti e poco reattivo. Nella ripresa crea le uniche due occasioni degne di nota: crossa per la traversa di Djuric e colpisce il palo dopo aver rubato palla. Sembra l'unico in grado di creare pericoli.

Nwanko SIMY 5 - Ok che la Salernitana crea poco, ma lui non fa niente per farsi notare. Sempre in difficoltà stretto nella morsa di Acerbi e Luiz Felipe: impalpabile. (Dal 46' DJURIC 6 - Entra in campo e pronti-via colpisce subito la traversa. Poi, a lungo andare, si spegne con la squadra, ma almeno si è fatto notare).

All. Stefano COLANTUONO 5 - La sua squadra non ha tantissime idee su come far male alle avversarie: servono correttivi.

