Milan-Cagliari, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio San Siro si è concluso col punteggio di 4-1. A segno Tonali, Deiola, Leao, Giroud (doppietta). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6,5 – Può poco in occasione del gol di Deiola. Meno lanci rispetto al match contro la Samp, ma comunque precisi. Nel finale bella parata su Lykogiannis.

Davide CALABRIA 6,5 – Primi minuti titubanti, poi si scioglie insieme ai suoi: spinta costante.

Simon KJAER 7 – Solita prestazione autorevole, con anticipi decisi in area e il fiato sul collo costante a Pavoletti.

Fikayo TOMORI 6,5 – Concreto: non deve strafare, ma è molto efficace.

Theo HERNANDEZ 7,5 – Devastante. L’azione emblematica è il taglio in occasione del 3-1, una corsa furiosa che porta via l’uomo a Giroud. Incanta San Siro.

Sandro TONALI 7 – Il primo gol con la maglia del Milan, davanti al proprio pubblico, è una gioia immensa. Bene anche in regia: si abbassa molto. (Dal 68’ Ismael BENNACER 6 - Prova complicata da guidicare: entra che la partita è già finita da un pezzo).

Rade KRUNIC 6,5 – Preziosissimo e molto attento nelle letture. Non ruba la scena, ma si merita fiducia.

Alexis SAELEMAEKERS 7 – La punizione vincente di Tonali nasce dal fallo che il belga subisce da Godin. È ovunque: si sacrifica ma è anche propositivo. (Dal 68’ Alessandro FLORENZI 6,5 - Fa in tempo a prendersi i primi applausi: entra con tanta voglia).

Brahim DIAZ 7 – Assist al bacio per Giroud, dopo la deviazione fortuita che manda in porta la conclusione di Leao. È molto attivo. (Dal 85' Daniel MALDINI S.V.)

Rafael LEAO 7,5 – La sua partita comincia con il gol divorato su rientro di Carboni. Ma da quel momento incanta: imprendibile. (Dal 68’ Ante REBIC 6 - Va subito vicino al gol con un bel destro da fuori, alto di poco).

Olivier GIROUD 8 – Si presenta nel migliore dei modi al nuovo pubblico: doppietta, ma anche tante giocate da applausi e un istancabile lavoro di sponda. (Dal 91' Samu CASTILLEJO S.V.)

All. Stefano PIOLI 7,5 - Il gioco del Milan è riconoscibile, bello e frizzante. Ottimo esordio davanti al pubblico rossonero.

Le pagelle del Cagliari

Boris RADUNOVIC 6 – I quattro gol subiti non devono ingannare: può poco e, anzi, compie qualche buon intervento.

Luca CEPPITELLI 5,5 – Poco preciso nel primo tempo, anche se comunque è prezioso nelle chiusure. (Dal 64’ Gabriele ZAPPA 5 – Appena entrato viene bruciato da Leao.)

Diego GODIN 5 – Commette il fallo su Saelemaekers per il vantaggio di Tonali. Prova a far valere l’esperienza, ma soffre contro il ritmo furibondo del Milan.

Andrea CARBONI 6,5 – In avvio di partita è decisivo su Leao, con un grande salvataggio su una conclusione a colpo sicuro dell’avversario.

Nahitan NANDEZ 5,5 – Prova a mettere in campo tutta la sua conoscenza del calcio per fermare Leao: non sempre ci riesce. È comunque l’ultimo a mollare.

Razvan MARIN 5 – Nel primo tempo fa un’enorme fatica, cresce nella ripresa con qualche palla interessante per le punte.

Kevin STROOTMAN 5 – Prova a tamponare come può, ma è molto complicato: la sua aggressività non basta. (Dal 75’ Diego FARIAS S.V.)

Alessandro DEIOLA 5,5 – Illude il Cagliari con il bello stacco per il pareggio dopo il vantaggio di Tonali. Ma nella sua prova c'è poco altro. (Dal 85' Damir CETER S.V.)

DALBERT 5 – Buon avvio di partita, il giallo e il Milan arrembante lo spengono. (Dal 75’ Charis LYKOGIANNIS S.V.)

JOAO PEDRO 5,5 – Non è sempre preciso. Nel primo tempo assist al bacio per Deiola e diversi spunti interessanti, nella ripresa scompare.

Leonardo PAVOLETTI 6 – Fa a sportellate come può e di testa crea un paio di occasioni interessanti: fare di più è complicato. (Dal 85' Gaston PEREIRO S.V.)

All. Leonardo SEMPLICI 5 – Serata complicata per il suo Cagliari: la notizia è aver limitato i danni dopo il primo tempo.

