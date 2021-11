Pareggio tra Milan e Inter nel derby di Milano: rigore di Calhanoglu e autogol di De Vrij, tutto nel primo tempo. Tantissime emozioni a San Siro: Tatarusanu para il rigore di Lautaro Martinez, nel finale Saelemaekers colpisce un palo pieno con una conclusione da fuori. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 7 - Ipnotizza Lautaro anestetizzando il suo potente ma non angolatissimo destro dal dischetto. Una parata che per ovvi motivi vale doppio. Se il Milan ha mantenuto lo stesso margine sui "cugini" lo deve anche al suo “dodicesimo”. La concorrenza di Mirante gli ha fatto stra bene.

Davide CALABRIA 6 – Presidia la sua zona, senza strafare.

Simon KJAER 7 – Centrale senza macchie, al solito gladiatorio e inappuntabile.

Fikayo TOMORI 6,5 – Bene i centrali rossoneri contro la coppia Dzeko-Lautaro quest’oggi.

BALLO TOURE’ 4,5 – Fesseria colossale in occasione del penalty che poteva costare la sconfitta; perde totalmente misure e distanze e commette un fallo sciocco anziché no. Non brilla, a ben vedere, nemmeno in fase offensiva. Inesorabile il cambio. (46’ KALULU 6,5 – Il suo salvataggio su Vidal vale quanto un gol)

Sandro TONALI 6,5 – Autorevole presenza in mezzo al campo: metronomo determinato, sempre più al centro del progetto Milan. Qualche intermittenza nella ripresa, ma la prestazione c’è stata. (65’ BENNACER 6 – Buon impatto nel match)

Franck KESSIE’ 5 – Gravissimo il suo errore in apertura; non è la prima defaillance del “Presidente” questa stagione. Prova a riprendersi in proiezione offensiva, ma l’errore pesa come un macigno.

Rade KRUNIC 6 – Ben inserito negli schemi di Pioli, è il trequartista fisico/tattico del Milan. Più ordinaria amministrazione che altro questa sera. Appena sufficiente (84’ BAKAYOKO sv)

Brahim DIAZ 5,5 – Non è ancora al top della condizione e si vede. Qualche strappo tra le linee, ma comunque troppo poco per spaccare la difesa avversaria. (59’ SAELEMAEKERS 6 – Clamoroso palo sverniciato)

Rafael LEÃO 5,5 – Vedi sopra, a conti fatti non incide nonostante qualche promettente premessa. (59’ REBIC 6,5 – E’ un fattore dal momento del suo ingresso in campo)

Zlatan IBRAHIMOVIC 6 – Serata complicata per il grande ex, riferimento troppo leggibile per i centrali avversari. Si accende però nel finale guadagnando la striminzita sufficienza. Sornione.

Mister Stefano PIOLI 6,5 – Ancora una volta questo Milan ha dimostrato di essere una squadra vera, forte. Bravo il mister rossonero a leggere la partita in corsa rischiando nel finale il colpaccio che avrebbe fruttato il primato solitario. “Crash test” derby in ogni caso superato.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Nulla può sull’autorete, reattivo sulla bordata di Ibra.

Milan SKRINIAR 6,5 – Autoritario là dietro, limita parecchio Ibrahimovic.

Stefan DE VRIJ 5 – Goffo in occasione del piazzato di Tonali: perde le distanze in quell’attimo fatale.

Alessandro BASTONI 6,5 – Qualche patema di troppo in avvio poi si sblocca e accompagna l’azione. (84’ DIMARCO sv)

Matteo DARMIAN 6,5 – Ruba il tempo a Ballo-Touré e si conquista il penalty; macina chilometeri con generosità sulla fascia. (76’ DUMFRIES 5,5 – Non si vede mai)

Nicolò BARELLA 6 – Mene elettrico di altre occasioni, comunque cresce alla distanza. Dà forfait per un infortunio muscolare, non una buona notizia in vista di Italia-Svizzera (69’ VIDAL 6 – Prova a seminare il panico là davanti)

Marcelo BROZOVIC 5,5 – Meno al centro del match rispetto ad altre occasioni, perché il Milan lo scherma.

Hakan CALHANOGLU 7 – Indemoniato contro la sua ex squadra, impattante tra le linee. Si procura e trasforma il rigore, guizzante in altre occasioni. Com’è come non è è stato il suo derby, in fondo; con tanto di esultanza che farà discutere.

Ivan PERISIC 6,5 - E’ un fattore sulla sinistra, particolarmente ispirato nelle scelte.

Lautaro MARTINEZ 5 – Continua il momento “no”, per il rigore sbagliato e non solo. Ha un bel fardello di cui si deve al più presto alleggerire. (84’ SANCHEZ sv)

Edin DZEKO 5,5 - Appena meglio del compagno di reparto: vale lo stesso discorso di Ibra, i centrali hanno buon gioco contro un riferimento “statico”. (76’ CORREA 5,5 – Non trova il modo di incidere)

All. Simone INZAGHI 6 - Partita dai mille volti, in cui non sempre il pallino del gioco è nelle mani dei nerazzurri ma che la banda Inzaghi avrebbe avuto anche modo di archiviare qualora fosse stata più cinica. La sensazione, in ogni caso, è che sia sia un “punticino” guadagnato, a conti fatti, alla luce dell’assedio finale rossonero. Un punticino utile a non perdere completamente terreno dalla vetta. Forse il cambio Correa-Dzeko lo si poteva azzardare prima date le precarie condizioni del bosniaco.

