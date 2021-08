Salernitana-Roma, match della seconda giornata di Serie A, ha visto trionfare gli uomini di Mourinho 4-0. I giallorossi risolvono la pratica Arechi nel secondo tempo: Pellegrini si regala una meritata doppietta, Veretout trova il terzo gol in due gare di campionato; gioia anche per Abraham, che trova il primo gol con la maglia della Roma.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 5: non perfetto in occasione del primo gol; la mano si piega sul tiro di Pellegrini.

Ramzi Aya 5: insegue a ruota Mkhitaryan, alla sua prima inflessione la Roma passa.

Norbert GYOMBER 5: marcatura accanita su Abraham per i primi 45', poi affonda assieme al resto della difesa.

Pawel JAROSZYNSKI 5: poco sveglio nel leggere i tagli dei trequartisti giallorossi, a fine primo tempo rischia la frittata con un retropassaggio troppo corto. (dall'83' SCHIAVONE sv)

Wajdi KECHRIDA 5: per sua fortuna Mkhitaryan non ha vissuto una delle sue serate migliori da quelle parti. Vive di rendita. (Dal 68' ZORTEA 5: non cambia il passo dei campani)

Mamadou COULIBALY 6: il più generoso dei suoi; Castori lo impiega sia per creare densità in mezzo al campo, sia per staccarsi e ringhiare in pressing.

Francesco DI TACCHIO 6: sgomita all'epicentro della contesa per far respirare la sua squadra. Esordio da leader.

Joel OBI 5,5: altra molla intelligente del centrocampo di Castori: difende con notevole abnegazione, si trattiene in attacco. (dal 68' CAPEZZI 5: entra a partita già decisa, non incide sulla gara)

Matteo RUGGERI 5: concede tanta lenza a Karsdorp sulla fascia, densificando la coperta difensiva dei suoi.

Lassana COULIBALY 5: punzecchia il portatore di palla, recita bene il ruolo minimale di ombra. (dal 55' SIMY 5: manca ancora la condizione, non sposta il peso della squadra)

Federico BONAZZOLI 5,5: recita la parte della lepre: unica punta davanti a un centrocampo abbottonato, cerca di sorprendere la retroguardia giallorossa alle spalle, ma combina poco. (dall'83 KRISTOFFERSEN sv)

All. CASTORI 5,5: ha preparato la gara che tutti ci aspettavamo; coperta stretta e compatta. Il primo tempo gli dà ragione, ma nella ripresa la squadra si sgretola per amncanza d'ossigeno.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6: mai impegnato dall'attacco avversario.

Rick KARSDORP 7: agisce da vera e propria ala, a braccetto con Carles Perez. Riferimento puntuale e insidioso là davanti.

Gianluca MANCINI 6,5: ottime letture preventive, crea un paio di insidie sotto porta e persino dalla distanza.

Roger IBANEZ 6,5: come suo solito insiste un po' troppo nell'uscita palla al piede, fa buona guardia su bonazzoli.

Matias VINA 7: imperversa sulla fascia e crea scompiglio ad ogni discesa. Il suo guizzo scacchistico sblocca la gara. (dall'82' CALAFIORI sv)

Bryan CRISTANTE 6,5: il primo intermediario di Mourinho per stanare i campani dalla propria trequarti. Sventagliate puntuali.

Jordan VERETOUT 7,5: meraviglia per tempi di inserimento, freddezza e opportunismo. Terzo gol in due partite di campionato: da regista a condor in 180'. (dall'82' DIAWARA sv)

Carles PEREZ 7: meno esuberanza rispetto a Zaniolo; lui è l'ago nel pagliaio che permette alla Roma di arrivare in porta nonostante la densa muraglia alzata dalla Salernitana. L'assist è uno sfizio meritato. (dal 77' SHOMURODOV 6,5: ricava il più possibile dai pochi minuti a sua disposizione: diagonale pericoloso che sfiora il gol)

Lorenzo PELLEGRINI 8,5: apre e chiude il match con due lampi di caratura massima; il suo blitz svolta la gara nel momento di maggiore incertezza. Dopo la sua giocata, la Roma non si guarda più indietro.

Heinrikh MKHITARYAN 7: riesce a rendersi fondamentale anche con le gambe pesanti: suo l'assist per il raddoppio di Veretout. Per gran parte della gara gioca un volume molto basso di palloni, non tenta quasi mai l'uno contro uno. (dal 72' EL SHAARAWY 6: un paio di slalom al limite, tanta volontà)

Tammy ABRAHAM 8: partita di pazienza, ma mai di rassegnazione; il primo gol in giallorosso è sudato, ma di una bellezza essenziale. Il fatto che riesca a trovare lo specchio di porta così tante volte nonostante il movimento del reparto offensivo sia vicino allo 0, dà un'idea della sua smisurata qualità. (dall'82' BORJA MAYORAL sv)

All. MOURINHO 8: spende una buona parola per ogni singolo giocatore, motiva e insegna. Simbiosi perfetta con questo gruppo.

