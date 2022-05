Sassuolo-Udinese , match valido per la 35a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Gianluca Scamacca e Bram Nuytinck. La gara è stata arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sassuolo

Andrea CONSIGLI 7: risponde sempre "presente" ai continui tentativi di gol olimpico da parte di Deulofeu. E chiude la saracinesca in numerose altre circostanze.

Mert MÜLDÜR 6: attento largo a destra. Non esita anche ad aiutare i compagni centralmente.

Dall'86' Ruan Tressoldi: sv.

Kaan AYHAN 6,5: bene in fase di disimpegno. Sfiora due volte l'acuto personale in proiezione offensiva.

Gian Marco FERRARI 5: ostruisce Consigli servendo fortuitamente Nuytinck per il gol del definitivo 1-1.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5: c'è anche il suo zampino nel gol di Scamacca, con quell'incursione sulla mancina a beneficio di Raspadori.

Davide FRATTESI 6,5: altra prova da centrocampista completo, davvero utile kin entrambe le fasi.

Dall'86' Hamed Traoré: sv.

Maxime LOPEZ 7: palla in cassa forte tra i suoi piedi, arriva a lambire il 100% dei passaggi riusciti.

Matheus HENRIQUE 6: vive un po' nell'ombra di Frattesi e Lopez, ma il suo lavoro "dietro le quinte" è comunque prezioso.

Giacomo RASPADORI 7: veloce, scattante, pieno d'iniziativa. Sua la palla che Scamacca deve solamente spingere in fondo al sacco.

Domenico BERARDI 5,5: un buon inizio partita. A cui si contrappone una ripresa senza squilli.

Gianluca SCAMACCA 6,5: spinge in fondo al sacco la palla di Raspadori al 6'. Poi, paradossalmente, è più utile quando torna per dare una mano in difesa.

Dal 65' Grégoire Defrel 6: qualche spunto di qualità là davanti.

Mister Alessio DIONISI 6: la squadra si esprime con la testa libera proponendo sprazzi di grande calcio. Ma là davanti si è concretizzato poco.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7: esattamente come il collega Consigli, si dimostra reattivo nelle innumerevoli occasioni da gol collezionate nel calssico match senza patemi di classifica.

Rodrigo BECÃO 6: prestazione di buon livello in difesa. Non tira mai indietro la gamba.

Pablo MARÌ 6,5: nuovo equilibratore della difesa friulana.

Nahuen PEREZ 6: moto perpetua tra la difesa e la fase offensiva. Ma, nel primo tempo, getta alle ortiche un gol già fatto.

Dal 60' Bram Nuytinck 7: "Brambo" lotta là dietro e ha il grande merito di trovare la zampata vincente in mischia al minuto 77.

Nahuel MOLINA 5,5: un po' al di sotto dei suoi standard lungo l'out di destra.

Dal 61' Brandon Soppy 6,5: appena vede lo specchio conclude senza pensarci su. Una scelta che torna utile in occasione del pareggio di Nuytinck.

Jean-Victor MAKENGO 6,5: quantità e qualità al servizio della metà campo di Gotti.

WALACE 6: buon lavoro, senza strafare, in cabina di regia.

Roberto PEREYRA 6,5: verticalizzazione a go go da mezzala sinistra.

Dal 74' Lazar Samardzic 5,5: fatica a entrare nel vivo del gioco.

Destiny UDOGIE 6,5: martello pneumatico della corsia mancina bianconera. Prestazione di livello.

Ignacio PUSSETTO 6: buona intesa con Deulofeu nel corso del primo tempo.

Dal 61' Ilija Nestorovski 6: subito propositivo là davanti.

Gerard DEULOFEU 7: non si contano le azioni ispirate dai suoi piedi ben educati. Sui calci piazzati è un pericolo costante per Consigli, che cerca continuamente di beffare direttamente su calcio d'angolo.

Mister Gabriele CIOFFI 6,5: la sua Udinese non si arrende, "martellando" fino al gol del pari.

