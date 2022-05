Spezia-Atalanta, match valido per la 36° giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-3, frutto delle reti di Muriel, Verde, Djimsiti e Pasalic. La gara è stata arbitrata dal signor Maresca. Con questo risultato i bergamaschi continuano a sperare nella qualificazione ad una competizione europea, mentre i bianconeri mancano il match point per la salvezza..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

PROVEDEL 5,5 - Può fare ben poco sui gol. E' a 12 reti subite nelle ultime 4: impallinato.

HRISTOV 5,5 - Non sempre inappuntabile: Muriel e Pasalic lo sollecitano molto soprattutto ad inizio gara e lui non sempre risponde presente.

Dal 46' RECA 6 - Fuoco fatuo che però qualche grattacapo lo crea. Ci teneva a far bene contro chi lo ha lanciato nel grande calcio, tutto sommato non ha sfigurato.

ERLIC 5 - Con Nikolaou compone una coppia scricchiolante e non molto affiatata. Alla distanza gli attaccanti bergamaschi ne fanno un sol boccone.

NIKOLAOU 5 - Traballa sin dalle prime battute, salvandosi come può. Ma da quelle parti l'Atalanta ha vita troppo facile. Si perde Demiral sul gol di Djimsiti.

AMIAN 5 - Balla troppo e spinge poco. La sensazione è che spesso perda le distanze.

MAGGIORE 7 - Partita di grande spessore per il capitano bianconero: splendido il lancio al bacio con cui Verde firma il momentaneo pareggio, ancora più degna di nota la sua costante lucidità nell'impostare le giocate. Giocatore ormai pronto al salto in avanti.

Dal 78' ANTISTE s.v. - Non giudicabile.

KIWIOR 5 - Davvero poca roba. Sfigura con il centrocampo atalantino, oggi tutt'altro che sul pezzo.

BASTONI 6,5 - Spina nel fianco costante per la difesa dell'Atalanta, guadagna spesso metri preziosi facendo respirare i suoi. Costretto ad uscire a inizio ripresa. un peccato, era stato una differenza importante.

Dal 55' MANAJ 5 - Tanta buona volontà, ma Djimsiti e Demiral se lo mettono in tasca molto presto.

VERDE 6,5 - La certezza di questo Spezia. Tocca 7 gol nel singolo anno, battendo il suo record personale. E' sempre tra gli ultimi a mollare, anche quando non ne ha più.

AGUDELO 6 - Sempre da apprezzare il suo spirito di sacrificio. Non sempre lucido, ma è bravo a creare scompiglio.

Dal 68' KOVALENKO 5 - Entra giusto in tempo per capirci poco e nulla.

GYASI 5 - Tante scaramucce e poco altro. Può fare tanti ruoli, probabilmente però non sa farne nessuno bene.

All. THIAGO MOTTA 5,5 - Poco poteva inventarsi contro questa Atalanta, ma il suo Spezia fa troppo poco. Ha perso le ultime 4, subendo caterve di gol: se si salverà dovrà ringraziare chi ha fatto peggio, "impresa" tutt'altro che semplice.

Le pagelle dell'Atalanta

MUSSO 5 - La difesa lavora male sul gol di Verde, lui non è da meno dormendo nella terra di nessuno. Partita (e stagione) al di sotto delle attese.

DE ROON 6,5 - Il migliore della linea difensiva: preciso in ogni chiusura e impossibile da piegare sui contrasti aerei: prova da leader.

PALOMINO 5,5 - Tante sportellate e qualche sbavatura, non era al meglio e si è visto. Disattento, come tutta la linea, sul gol di Verde.

Dal 46' DEMIRAL 6,5 - Reagisce alle ultime uscite, in cui era stato irriconoscibile. Dietro non trema e sul gol c'è il suo zampino: sembra aver resettato nel modo giusto.

DJIMSITI 7 - Un gol importantissimo e una partita che, gol subito a parte, non registra sbavature. Ormai un punto fermo di questa squadra, il rinnovo lo dimostra.

MAEHLE 6,5 - Arriva con frequenza al cross, spesso regalando palloni pericolosi. Non è e non sarà mai Gosens, ma resta comunque una discreta garanzia.

Dall'87' PESSINA s.v. - Non giudicabile.

FREULER 5,5 - Poco incisivo e non sempre preciso, soprattutto nell'ultimo passaggio. Sbaglia un gol piuttosto facile nel primo tempo.

Dal 59' HATEBOER 6 - Qualche sgroppata delle sue, senza rubare l'occhio.

KOOPMEINERS 5,5 - Molto meno presente del solito, quasi svogliato. cresce, seppur poco, alla distanza riscattando in parte una brutta gara.

ZAPPACOSTA 6 - Poche giocate degne di nota, ma non si scompone mai: sufficienza meritata, come spesso gli capita.

PASALIC 7 - Fate 13 per SuperMario, che segna quanto un attaccante ma sa fare anche tante altre cose. Il vero exploit dell'annata nerazzurra.

MALINOVSKYI 6 - L'assist per Muriel gli vale una sufficienza molto risicata. Sembra spompato, con poca benzina.

Dal 59' BOGA 6,5 - Impatto netto sulla partita. Sfortunato sul palo, crea tante situazioni pericolose e con il suo ritmo rimbambisce i difensori spezzini.

MURIEL 7,5 - Gol, assist e qualità da vendere: finalmente il vero Muriel, decisivo doppiamente vista anche l'assenza di Zapata. Quest'anno ha regalato poche gioie: le difficoltà per l'Atalanta nascono anche dal suo appannamento.

Dal 91' MIHAILA s.v. - Non giudicabile.

All. GASPERINI 6,5 - Doveva vincere e lo fa nonostante un primo tempo non esaltante. La sua Atalanta ha ancora un futuro, specie in caso di qualificazione europea: qualunque opportunità di vincere deve essere accolta nel miglior modo possibile per fare uno step in avanti.

