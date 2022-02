Spezia-Roma, match valido per la 27a giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete di Tammy Abraham su rigore al minuto 99. La gara è stata arbitrata da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 7: un prodigio in fila all'altro. E sul rigore di Abraham non ci arriva per pochissimo.

Kelvin AMIAN 4,5: lascia i suoi in 10 per tutto il secondo tempo. Troppi interventi ingenui, un'eccessiva foga agonistica. Dovrebbe rifletterci su.

Martin ERLIC 6,5: perde il confronto fisico con Abraham, vero. Ma risulta assi generoso in fase di disimpegno.

Dimitris NIKOLAU 7: s'immola più e più volta là dove Provedel non può arrivarci. Generosissimo.

Arkadiusz RECA 5: nel secondo tempo, con un retropassaggio, disgraziato manda di fatto Abraham a tu per tu con Provedel.

Jakub KIWIOR 6,5: ennesima prestazione tutta grinta e fosforo al centro della metà campo spezzina.

Jacopo SALA sv: s'infortuna dopo poco, accusando dolore dietro alla coscia.

Dal 13' Giulio Maggiore 6: è involontario responsabile del rigore causato su Zaniolo. Disputa tuttavia un match di assoluto valore in fase nevralgica.

Simone BASTONI 5,5: ci prova (vanamente) dalla distanza. Anche se, a metà campo, gli manca la spinta giusta.

Dal 63' Emmanuel Gyasi 6,5: si sacrifica molto in entrambe le fasi. Merita gli applausi.

Kevin AGUDELO 5: flirta per tutta la partita col secondo cartellino giallo. Eccessivamente avventato.

Daniele VERDE 6,5: cresciuto nella Roma, in fase di palleggio è un autentico spettacolo. Sfiora due volte la gioia personale. Thiago Motta, tuttavia, è costretto a farlo restare negli spogliatoi all'intervallo, dopo l'espulsione di Amian.

Dal 46' Salva Ferrer 6,5: ferma Zalewski e chiunque gli si pari di fronte.

M'Bala NZOLA 6,5: frizzante là davanti. Nella prima parte della ripresa sfiora anche la rete, fermato da un ottimo Rui Patricio.

Mister Thiago MOTTA 6,5: il suo Spezia ha un cuore grande così e arriva a un passo, in inferiorità numerica per oltre un tempo, a un soffio dalla grande impresa.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6: chiamato in causa solo una volta, da Nzola nella ripresa. Una buoa risposta, la sua.

Gianluca MANCINI 5,5: ennesimo cartellino giallo per un intervento comunque rivedibile...

Dal 46' Nicolo Zaniolo 7,5: entra dopo l'intervallo e, da spezzino doc, in qualche modo al risolve per la sua Roma. Prende di mira la porta di Provedel e, nell'occasione in cui colpisce una doppia traversa in pieno recupero, ottiene il calcio di rigore trasformato da Provedel.

Chris SMALLING 6: qualche difficoltà di troppo al cospetto di Verde, dissipata con la sua assenza nel corso della ripresa.

Marash KUMBULLA 6: un po' disordinato e talvolta precipitoso. Disputa comunque un match "efficace", là dietro.

Rick KARSDORP 6,5: sulla destra spinge in continuazione. Promosso.

Jordan VERETOUT 6,5: i suoi cross dalla bandierina, sono come sempre "di origine controllata". Piede caldo.

Bryan CRISTANTE 6,5: ottimi suggerimenti per la fase offensiva e un clamoroso palo colpito da fuori area a inizio ripresa.

Henrikh MKHITARYAN 7: fantasia al potere. Quando si fa largo nella trequarti avversaria, non ce n'è per nessuno.

Dal 92' Edoardo Bove: sv.

Lorenzo PELLEGRINI 7: anche per lui, un legno e tanta sfortuna davanti allo specchio. Ma anche tanta qualità nel centrocampo giallorosso.

Tammy ABRAHAM 7: più tre al fantacalcio all'ultimo secondo è sempre un'ottima notizia per chi l'ha schierato. Là davanti è un ottimo punto di riferimento, vero, ma a tu per tu col portiere dovrebbe acquisire maggior cattiveria agonistica.

Mister José MOURINHO (squalifcato) 6,5: tre punti d'oro e tanto bel gioco. Ma per fare un gol la sua squadra ha avuto bisogno di un penalty dopo una trentina di occasioni.

