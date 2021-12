Ad

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6: subisce due gol di testa su cui è sostanzialmente incolpevole. Sicuro nelle uscite.

David ZIMA 6,5: grinta e perseveranza. Francobolla ogni avversario e non fa pesare l'assenza per infortunio di Djidji.

BREMER 6,5: il solito Bremer tra interventi puntuali e incursioni in zona-gol. Sfiorato al 67' in contropiede solitario.

Alessandro BUONGIORNO 6: gioca un'ottima partita, aprendo la strada a Pjaca per il gol del momentaneo 2-0. Poi, però, macchia la propria prestazione al 72' facendosi sovrastare per vie aeree da La Mantia.

Wilffried SINGO 5,5: parte benissimo, con le sue solite sgroppate. Poi si fa espellere (quasi inevitabilmente), cambiando completamente la trama del match.

Tommaso POBEGA 7,5: realizza il gol dell'1-0 e, a centrocampo, è onnipotente in entrambe le fasi. Non si contano i palloni recuperati e "raffinati".

Sasa LUKIC 6,5: dà il giusto equilibrio alla mediana granata, specie da quando la squadra resta in 10 uomini.

Ola AINA 5,5: parte bene, con alcuni cross velenosi dalla sinistra. Poi finisce per perdersi con un'imprecisione dietro l'altra..

Dal 91' Armando Izzo: sv.

Marko PJACA 7: gol da palati fini, con un colpo da biliardo all'angolino che non lascia scampo a Vicario. poi, però, le circostanze lo vogliono fuori dal campo già al 35' in seguito all'espulsione di Singo.

Dal 35' Mërgim Vojvoda 5: soffre pesantemente gli affondi di Parisi.

Dennis PRAET 6: tambureggiante nella prima mezz'ora di gioco. Ma è uno di quelli che più patisce l'inferiorità numerica della squadra.

Dal 74' Tomas Rincon 6: rischia l'autogol per un "eccesso di generosità". Ad ogni buon conto, sarebbe stato utile, in fase di contenimento, qualche minuto prima del suo effettivo ingresso in campo.

Antonio SANABRIA 6: bene in pressione su Zurkowski in occasione dell'1-0 firmato Pobega. Tuttavia, ha poche occasioni per andare al tiro.

Dal 76' Simone Zaza 6: buon lavoro per tenere alta la linea della squadra.

Mister Ivan JURIC 6: in undici contro undici, squadra straripante. Ma l'imprevisto dell'espulsione di Singo scombina tutto. E' mancato il "piano B", con la squadra in down psicologico nel difendere strenuamente il 2-1. L'ingresso in campo di Rincon, infine, è apparso tardivo.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6: letteralmente bersagliato nella prima mezz'ora di gioco. Dopodiché trascorre una buona ora di partita in sostanziale tranquillità.

Petar STOJANOVIC 5: Pjaca e compagni lo stordiscono a inizio partita. E poi fatica a riprendersi.

Simone ROMAGNOLI 7: riapre il match, in elevazione, subito dopo l'espulsione di Singo. Per parlare proprio di fantacalcio, un'autentica gioia in extremis per chi lo ha schierato nella batteria dei difensori.

Sebastiano LUPERTO 6,5: parte male, ma nel secondo eccelle. Un paio di suoi traccianti per La Mantia producono una rete annullata e una buona.

Riccardo MARCHIZZA 6: macina i chilometri sulla sinistra portando a compimento le consegne che Andreazzoli gli affida.

Dal 61' Fabiano Parisi 7: impatto devastante al match con una spinta costante lungo la mancina.

Liam HENDERSON 7: piede raffinato sui calci piazzati. Suo il corner che porta alla rete Romagnoli.

Samuele RICCI 6,5: a centrocampo risulta prezioso in entrambe le fasi.

Filippo BANDINELLI 6: discrete verticalizzazioni che lo portano a dialogare con profitto con Pinamonti e compagni..

Dal 53' Nedim Bajrami 6: tecnicamente dà il suo prezioso contributo in fase di palleggio.

Szymon ZURKOWSKI 4,5: un doppio pasticcio incredibile in occasione del gol di Pobega. Prima perde palla in costruzione e, subito dopo, su pressione di Sanabria, la regala al numero 4 granata, che realizza in estirada..

Dal 61' Nicolas Haas 6: mette ordine nel suo presidio in mediana.

Federico DI FRANCESCO 6,5: costringe all'espulsione Singo. Le sue accelerazioni sono costante motivo di proccupazione tra le maglie della retroguardia granata.

Dal 62' Andrea La Mantia 7: entra e mette in ambasce la difesa avversaria. Una rete annullata e una buona per il 2-2 finale. L'ex Lecce e Pro Vercelli torna a esultare dopo due anni in Serie A.

Andrea PINAMONTI 6,5: ottimo lavoro in fase di assistenza ai compagni di reparto.

Dall'89' Leonardo Mancuso: sv.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 6,5: il suo Empoli è "aiutato" dal rosso al 32' a Singo, vero. Ma la sua squadra ha il grande merito di mantenere la calma riaprendo e rischiando addirittura di vincere una partita che sembrava essere andata in barca.

