Il Torino non va oltre il 2-2 casalingo contro l'Empoli dopo una partenza a dir poco arrembante con l'uno-due micidiale firmato Pobega-Pjaca tra il 10' e il 15'. Poi, però, tutto cambia dopo l'espulsione al 32' - dopo VAR-check - di Singo per trattenuta sul lanciatissimo Di Francesco. Da lì, Romagnoli al 34' e La Mantia al 72' regalano il pari alla band di Andreazzoli, che sale a 20 punti in classifica. Granata di Juric a quota 18.

Un duello tra Samuele Ricci e Tommaso Pobega

Il tabellino

TORINO-EMPOLI 2-2

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Ola Aina (91' Izzo9; Pjaca (35' Vojvoda), Praet (74' Rincon); Sanabria (75' Zaza). All.: Juric.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza (61' Parisi); Henderson, Ricci, Bandinelli (53' Bajrami); Zurkowski (61' Haas); Di Francesco (62' La Mantia), Pinamonti (89' Mancuso). All.: Andreazzoli.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Gol: 10' Pobega (T), 15' Pjaca (T), 34' Romagnoli (E), 72' La Mantia (E).

Assist: Buongiorno (T, 2-0), Henderson (E, 2-1), Luperto (E, 2-2).

Note - Recupero: 2+5. Espulso: 32' Singo (T) per trattenuta su chiara occasione sa gol. AmmonitI: Bandinelli, Ola Aina, l'allenatore del Torino Ivan Juric, Marchizza, Luperto.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

5' - SINGO! L'esterno ivoriano si fa 60 metri in velocità palla al piede e va alla conclusione: rasoterra che si spegne sui cartelloni pubblicitari.

8' - SANABRIA! Colpo di testa ravvicinato sul destro a giro - deviato - di Praet: palla di poco a lato, ma che occasione per il Torino!

10' - GOL DEL TORINO CON POBEGA! Pallaccia persa dalla difesa dell'Empoli, Sanabria va in pressione e Zurkowski, nel tentativo di rimediare all'errore commesso pochi istanti prima, ne compie uno peggiore servendo l'accorrente Pobega, che in scivolata, d'esterno, batte Vicario in uscita: 1-0!

L'esultanza dei giocatori del Torino

15' - GOL DEL TORINO CON PJACA! CAPOLAVORO AL SUO RIENTRO DA TITOLARE! Il croato prende palla da Buongiorno sulla sinistra, si accentra liberamente e, col destro, infila Vicario con un tiro a giro basso all'angolino: 2-0!

L'esultanza di Marco Pjaca dopo il gol

32' - CARTELLINO ROSSO PER SINGO, che tira giù ai 20 metri Di Francesco sul lungo rinvio di Vicario e il velo di testa di Pinamonti. Inizialmente, l'esordiente Colombo estrae il cartellino giallo, ma dopo il VAR-check cambia idea. Torino in dieci uomini!

l'arbitro Andrea Colombo espelle Wilfried Singo

34' - GOL DELL'EMPOLI CON CON ROMAGNOLI! Colpo di testa vincente su calcio d'angolo dalla sinistra, battuto a giro da Henderson: 2-1 E GARA RIAPERTA A TORINO!

Torino-Empoli Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

40' - PINAMONTI! Deviazione quasi impercettibile sul cross a giro di Henderso: gran parata in due tempi di Vanja Milinkovic-Savic!

47' - TRAVERSA DELL'EMPOLI! Su colpo di tacco di Pinamonti, conclusione (deviata) sulla traversa da parte del numero 11 empolese!

67' - BREMER! Contropiede velocissimo, in solitario: destro incrociato e palla di poco a lato!

69' - GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI COL NEOENTRATO MANTIA! Tocco morbido sul palo interno, a tu per tu con Vanja Milinkovic-Savic. Ma l'ex Lecce e Pro Vercelli è partito in offside sulla verticalizzazione di Luperto.

72' - GOL DELL'EMPOLI CON LA MANTIA! Altro cross in verticale di Luperto e colpo di testa sotto l'icrocio dei pali di La Mantia, che sovrasta Buongiorno in elevazione: 2-2!

78' - RINCON RISCHIA L'AUTOGOL! Scivolata su palla messa in area piccola da Parisi: Vanja Milinkovic-Savic la tiene lì.

MVP

Pobega. Realizza il gol dell'1-0 e, a centrocampo, è onnipotente in entrambe le fasi. Non si contano i palloni recuperati e "raffinati".

Fantacalcio

PROMOSSO - Romagnoli. Riapre il match, in elevazione, subito dopo l'espulsione di Singo. Per parlare proprio di fantacalcio, un'autentica gioia in extremis per chi lo ha schierato nella batteria dei difensori.

BOCCIATO - Zurkowski. Un doppio pasticcio incredibile in occasione del gol di Pobega. Prima perde palla in costruzione e, subito dopo, su pressione di Sanabria, la regala al numero 4 granata, che realizza in estirada.

