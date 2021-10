Ad

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6: c'è nelle - rare - occasioni in cui viene chiamato in causa.

Koffi DJIDJI 6,5: non gli sfugge una marcatura. Generoso in fase di disimpegno.

BREMER 7: oltre ad essere il ministro della difesa granata, è eccellente anche in fase d'impostazione. Al 93' avanza testa alta e incontrastato a metà campo, servendo lungo Belotti per la rete del 3-0.

Alessandro BUONGIORNO 6,5: benissimo sui palloni alti. Il giovane fatto in casa cresce bene sotto l'egida di Juric.

Wilfried SINGO 7,5: motorino della corsia destra granata e il gol del 2-0 ne è la prova provata. Imprendibile, scheggia impazzita.

Dal 53' Mërgim Vojvoda 6,5: entra molto bene in partita, sfiorando anche la gioia personale su azione-fotocopia del gol di Singo.

Sasa LUKIC 6,5: combatte e corre a perdifiato tra le linee. Uomo chiave nell'atteggiamento mordace in stile Juric.

Tommaso POBEGA 7: gestisce al meglio il contropiede che porta al 2-0 firmato Singo. Jolly della metà campo granata.

Ola AINA 7: indemoniato sulla fascia sinistra. Fa impazzire Dragusin.

Dall'86' Ricardo Rodiguez: sv.

Dennis PRAET 8: gol e visione di gioco stratosferica per l'intera fase offensiva granata.

Karol LINETTY 7: in campo in extremis per infortunio di Brekalo in fase di riscaldamento, duetta a memoria con Praet.

Dall'87' Simone Verdi sv: subito a segno con un bel mancino a incrociare. Ma la VAR lo pesca in leggero offside.

Antonio SANABRIA 6,5: prezioso il suo invito per Linetty in occasione del primo vantaggio firmato Dennis Praet.

Dal 53' Andrea Belotti 7,5: un palo, un assist per il gol (poi annullato) di Verdi e la rete - strameritata - numero 100 in Serie A. Chapeau.

Mister Ivan JURIC 8: con lui, il concetto di "Cuore Toro" torna finalmente in auge. E, possiamo dirlo, era ora...

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5: senza i suoi interventi, alcuni dei quali provvidenziali nel corso della ripresa, la Sampdoria sarebbe andata incontro alla più classica delle imbarcare.

Radu DRAGUSIN 4: è davvero lui il promettente difensore futuro della Juventus che verrà? Impiegato da terzino da D'Aversa, i ritmi e le scelte di intervento, strizzano ancora l'occhio alla Serie C, campionato nel quale era impegnato l'anno scorso nell'Under 23 bianconera. Ola Aina lo vede col binocolo ed è sempre fuori tempo.

Dall'81' Omar Colley: sv.

Maya YOSHIDA 5: in netta difficoltà al centro della difesa. Gli avversari gli passano davanti in continuazione.

Julian CHABOT 5: falloso e impreciso. Anche il difensore tedesco stecca.

Tommaso AUGELLO 5,5: poca spinta lungo la sinistra. E non è da lui.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5: nel primo tempo duetta bene coi compagni di reparto. Nella ripresa tocca pochissimi palloni. Meglio nella versione da terzino puro.

Dal 69' Kristoffer Askildsen 4: entra, si fa ammonire e, dopo 11' di incomprensioni, viene richiamato in panchina. Roba da campetto amatoriale.

Dall'81' Riccardo Ciervo: sv.

Morten THORSBY 5: il Thorsby tuttofare dell'epoca Ranieri è ormai un ricordo più che sbiadito.

Albin EKDAL 5: male, malissimo a centrocampo, in cui perde un contrasto dietro l'altro.

Dal 54' Manolo Gabbiadini 6: là davanti s'impegna, fa sportellate e ci prova anche con una discreta girata al minuto 70.

Adrien SILVA 4: sono tante le insufficienze in casa Sampdoria. La sua è la più grave e non solo per la mediocre prestazione a metà campo, ma anche per la platealità delle proteste con cui si fa cacciare al 67'.

Antonio CANDREVA 6: piede caldo nel primo tempo. Nella ripresa si trova a predicare nel deserto.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5: tra i grandi ex della partita, si impegna, fa botte là davanti, ma gli manca ormai quella fisicità sottrattagli dalla carta d'identità.

Dal 54' Francesco Caputo 5: entra in campo senza incidere. Servito pochissimo dai compagni.

Mister Roberto D'AVERSA 4: la sua panchina traballa. E non potrebbe essere altrimenti: la sua squadra non dà segni di reattività.

