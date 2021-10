Un Torino straripante regola in casa una Sampdoria senza idee, né anima. A condire il 3-0 in maniera succulenta, il gol finale di Andrea Belotti, che festeggia per la centesima volta in Serie A. Un risultato addirittura stretto per i granata, in rete anche con Praet e Singo, per l'enorme mole di occasioni create dalle parti di Audero. Il Toro ha già la cattiveria agonistica di Ivan Juric, quella che tutti i tifosi granata agognano da tempo. Quattordici punti in classifica. La Samp di D'Aversa resta a quota 9.

I giocatori del Torino abbracciano Dennis Praet, Torino-Sampdoria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Serie A Toro-Samp, pagelle: Praet, Singo e il Gallo top. Disastro Silva 22 MINUTI FA

TORINO-SAMPDORIA 3-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (53' Vojvoda), Lukic, Pobega, Ola Aina (86' Ricardo Rodriguez); Praet (77' Rincon), Linetty (87' Verdi); Sanabria (53' Belotti). All.: Juric.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Dragusin (81' Colley), Yoshida, Chabot, Augello; Bereszynski (69' Askildsen - 81' Ciervo), Thorsby, Ekdal (54' Gabbiadini), Adrien Silva, Candreva; Quagliarella (54' Caputo). All.: D'Aversa.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.

Gol: 17' Praet (T), 52' Singo (T), 93' Belotti (T)..

Assist: Pobega (T, 2-0), Bremer (T, 3-0).

Note - Recupero: 0+3. Espulso: 67' Adrien Silva (S) per proteste. Ammoniti: Bremer, Pobega, Dragusin, Askildsen, Chabot, Candreva.

Il momento social

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

17' - GOL DEL TORINO CON PRAET! L'ex di turno finalizza da due pasi una straordinaria, velocissima azione corale dei granata. Triangolo in area Sanabria-Linetty (altro ex), palla in area piccola in cui Chabot fa un mezzo miracolo nello smorzare l'asist basso del polacco, ma che non può nulla sulla conclusione ravvicinata del belga: 1-0!

Torino-Sampdoria, Serie A 2021-2022: Dennis Praet (Torino) realizza al 17' la rete dell'1-0. Foto di Jonathan Moscrop per Getty Images Credit Foto Getty Images

40' - LINETTY DALLE RETROVIE! Piatto destro di prima su suggerimento rasoterra di Praet dalla destra. Palla di poco alta.

52' - GOL DEL TORINO CON SINGO! Il laterale destro ivoriano si fa tutta la fascia di competenza, dove viene lanciato da Pobega e, a tu per tu con Audero, lo batte sul primo palo. Il portiere blucerchiato può solo toccare il pallone: 2-0!

Wilfred Singo gol, Torino-Sampdoria, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

58' - BELOTTI! Destro alto, appena dentro l'area, su invito di Praet. Toro vicino al tris!

60' - LINETTY! Sto e tiro sul tracciante di Praet: sinistro alto di poco.

65' - VOJVODA SERVITO DA LUKIC! Destro che sfiora l'esterno della rete: azione simile al gol di Singo!

67' - CARTELLINO ROSSO AD ADRIEN SILVA! L'ex Leicester cacciato col rosso diretto per proteste plateali.

70' - GABBIADINI! Girata in piena area di rigore: conclusione pericolosa, ma Milinkovic-Savic neutralizza.

71' - PALO DI BELOTTI! Deviazione in area del Gallo sugli sviluppi di un corner. DOpo un flipper d'area, la difesa della Samp sventa il pericolo.

73' - OLA AINA DENTRO PER PRAET! Il belga prova a scartare Audero che gliela smanaccia. Nulla da fare per il tris del Toro!

79' - POBEGA! Destro potente da fuori con deviazione: palla che sibila l'incrocio dei pali!

90'+1 - GOL ANNULLATO AL TORINO CON VERDI! Gran filtrante di Belotti per il neoentrato, che scatta sul filo del fuorigioco e incrocia il mancino: palla alle spalle di Audero. Ma la VAR evidenzia la partenza in offside dell'ex Napoli!

90'+3 - GOL DEL TORINO CON BELOTTI! Questa volta è tutto buono: lungo lancio da metà campo di Bremer. Il Gallo controlla e scarica un destro imparabile all'angolino. Centesimo gol di Belotti in Serie A: 3-0!

Andrea Belotti, Torino-Sampdoria, LaPresse Credit Foto LaPresse

MVP

Praet. Gol e visione di gioco stratosferica per l'intera fase offensiva granata.

Wilfred Singo, Torino-Sampdoria, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Fantacalcio

PROMOSSO - Singo. Motorino della corsia destra granata e il gol del 2-0 ne è la prova provata. Imprendibile, scheggia impazzita.

BOCCIATO - Adrien Silva. Sono tante le insufficienze in casa Sampdoria. La sua è la più grave e non solo per la mediocre prestazione a metà campo, ma anche per la platealità delle proteste con cui si fa cacciare al 67'.

Le pagelle

Juric: "Belotti titolare? Non è ancora al top, vedremo"

