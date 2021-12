Udinese-Milan, match valido per la diciassettesima giornata della massima serie, è terminato con il punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Beto e Ibrahimovic. Gara arbitrata da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6 – Preciso, non commette errori degni di nota.

Rodrigo BECAO 6,5 – Mette su una gran battaglia fisica con Ibra. E non finendo al tappeto, già di per sé, è termometro di una bella partita.

Bram NUYTINCK 6 – Aveva tenuto molto bene fino al recupero. Poi una mezza indecisione sul gol di Ibrahimovic. La partita è comunque sufficiente.

Nehuen PEREZ 6 – Tanta panchina a inizio campionato ma sta venendo fuori nelle ultime settimane come un buonissimo prospetto. Partita di discreto livello: anche per lui mezza indecisione nel finale con Nuytinck sul gol di Ibrahimovic.

Nahuel MOLINA 6 – Spinge meno del solito, ma l’Udinese il vantaggio lo trova tutto sommato presto e poi prova a gestirlo, avendo così meno bisogno delle sue discese con cross.

Tolgay ARSLAN 6,5 – Primo tempo dominante in mezzo, come lo è per buona parte dei suoi compagni. Tiene però botta anche nella ripresa, continuando a recuperare tanti palloni e a pulire il gioco dei friulani. Dal 70’ Mato JAJALO 6 – Ultimi 20 minuti a protezione della mediana.

WALACE 6,5 – Un’eccellente fase di rottura e ripartenza lì in mezzo. Sempre pulito, specie nel primo tempo, ha dato il là a tante azioni poi condotte da Deulofeu. Termina con i crampi.

Jean-Victor MAKENGO 6,5 – Insieme a Walace domina il centrocampo, mettendo sotto il Milan per tutto il primo tempo e andando a tamponare con precisione nella ripresa.

Iyenoma UDOGIE 6 – Match di buon livello anche per lui, con un primo tempo gestito bene e una ripresa più in difficoltà dopo l’ingresso di uno scatenato Messias. Dal 60’ Marvin ZEEGELAAR 6,5 – Preziosa la chiusura in area, nel finale, su Messias.

Gerard DEULOFEU 7 – Qualità. E’ in una di quelle serate in cui ha voglia, in cui il piede con cui è sceso dal letto è quello giusto. Si piazza tra le linee del Milan e mette i rossoneri in enorme difficoltà, con dribbling e giocate di spessore. Fosse stato sempre così avrebbe fatto un’altra carriera. Ma questo è un altro discorso... Dal 70’ Isaac SUCCESS 4,5 – Si brucia un 2 contro 2 davvero grave pochi secondi dopo l’ingresso in campo. Avesse servito bene Beto. Poi, nel finale, va a far ostruzione su Maignan e scatena la rissa, prendendosi il rosso. Non benissimo, ecco.

BETO 7 – Mamma mia che scoperta questo Beto. Ha capacità atletiche incredibili, corsa e una fame pazzesca. Sul gol è anche fortunato, il che per un 9 non è mai una brutta caratteristica. Gioca l’ennesima partita di alto livello di questa sua stagione in Friuli.

All. Gabriele CIOFFI 6,5 – Buona la prima. L’Udinese non riesce a sbloccare la classe vittorie, che resta solo una nelle ultime 14, ma la sua squadra gioca una partita propositiva, attenta, pregevole per i valori a disposizione.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Era stato tempestivo nell’uscita su Beto, con un intervento pregevole a chiudere lo specchio.

Alessandro FLORENZI 5,5 – Fatica a contenere le scorribande di un Beto che lavora su tutto il fronte offensivo.

Fikayo TOMORI 6 – Tiene tutto sommato bene sul cliente scomodo di giornata, non commettendo errori o distrazioni degne di nota.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Con Tomori lavora abbastanza bene al centro della difesa. Il Milan esce sconfitto, ma è più che altro figlio di un primo tempo davvero molle in mezzo al campo.

Theo HERNANDEZ 6 – Un primo tempo sotto tono, come tutto il Milan del resto. Una ripresa più propositiva, ma dove forse esagera negli egoismi.

Tiemoue BAKAYOKO 4,5 – In apnea totale dalla pressione subita dall’Udinese, Bakayoko ha anche l’aggravante dell’anticipo subito in stile campetto che porta al gol dell’Udinese. Molto, molto male. Dal 46’ Franck KESSIE 6,5 – Decisamente più ordinato il Milan dopo il suo ingresso in campo. In pieno recupero si immola per salvare una conclusione a botta sicura.

Ismael BENNACER 5 – Mangiato vivo dalla metà campo dell’Udinese. E questo è quanto. Dal 46’ Sandro TONALI 6,5 – A tutto campo, copre in più di un’occasione i buchi difensivi lasciati da un Hernandez in proiezione offensiva. Ingresso positivo.

Alexis SAELEMAEKERS 5 – Male anche lui. Per lo meno rispetto agli standard a cui aveva abituato ultimamente. Incappa in una serata in cui è servito poco, male; e su quei palloni che riesce ad andarsi a prendere non trova incisività. Dal 69’ Samuel CASTILLEJO 6 – Venti minuti senza particolari spunti.

Brahim DIAZ 6 – Incide meno del solito, sbagliando in più di un’occasione l’ultimo passaggio o la giocata decisiva. Sale nella ripresa, ma si sono viste sue versioni migliori. Dall’81’ Daniel MALDINI – sv.

Rade KRUNIC 5 – Quanti palloni persi e che brutto primo tempo di Krunic, che come tutto il Milan nei primi 45 minuti ha fatto davvero troppa fatica. Dal 46’ Junior MESSIAS 6,5 – Il suo ingresso fa cambiare musica al Milan, che gioca una ripresa decisamente più pimpante. Merito anche delle giocate del brasiliano negli uno contro uno.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7 – La solita partita da riferimento offensivo, da centro della manovra rossonera. A lungo fa spallate con Becao, finendo anche sotto. La classe però non è acqua e viene fuori al minuto 92: controllo, tempo rubato, mezza girata, gol.

All. Stefano PIOLI 5,5 – Nel primo tempo sbaglia la formazione, con un Milan troppo molle in mezzo per l’intensità messa lì dall’Udinese. Nell’intervallo è rivoluzione e poi Ibrahimovic lo salva nel finale. Si sono visti Milan più brillanti.

