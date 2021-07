Il Covid ha condizionato molto la stagione scorsa con diversi contagi tra i giocatori di Serie A. Tra questi anche Sasa Lukic che ha voluto esprimere le sue sensazioni sulla malattia contratta lo scorso novembre, fermando bruscamente la sua stagione: "Ero partito bene, poi sul più bello sono stato costretto a fermarmi perché ho preso il Covid e non sono più riuscito a tornare come prima e adesso sto cercando di lavorare al massimo: per prima cosa è importante fare bene di squadra, poi punto a una bella stagione a livello personale" ha dichiarato all'Ansa.

Sasa Lukic e Manuel Lazzari - Lazio-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Ormai un veterano dei granata, il serbo ha voluto allontanare le recenti voci di mercato: "Mi sento a casa, non leggo i giornali e non penso alle voci di mercato ma sono un giocatore del Toro e l'unico obiettivo è fare bene nella stagione che verrà". Su di lui ci sarebbe l'interesse di Crystal Palace e Cska Mosca.

