Ai microfoni di DAZN, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha anticipato quello che sarà un confronto cruciale per i bianconeri: la Vecchia Signora è in piena corsa Champions League , attualmente a 3 punti dall'Atalanta in quarta piazza, e il margine d'errore si fa sempre più sottile. Il tecnico livornese non sarà presente all'Olimpico nel match delle 18,30 contro la Roma, in quanto deve scontare la squalifica di un turno maturata nell'ultimo match contro il Napoli . Ciò non ha impedito a Max di commentare l'imminente appuntamento col suo consueto pizzico di ironia.

Juve penalizzata dalla sua assenza?

"Senza di me sono rafforzati, non avranno in panchina chi fa danni. La squadra deve essere pronta per giocare una partita come quella contro la Roma che è una partita di fascino. Dobbiamo fare una bella partita, anche perché loro vengono da una sconfitta a Milano dove ci sono state anche delle polemiche e avranno voglia di rivalsa. Sarà una partita fisica e non sarà semplice".

Allegri: "Inter la più forte, con le altre ce la giochiamo"

Sulla Roma di Mou

"La Roma ha grandi individualità e ha un grandissimo allenatore come José Mourinho. E soprattutto in queste partite lui è bravo a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, per questo dobbiamo fare una grande partita".

Su una possibile difesa a 3

"No non ci ho pensato perché praticamente abbiamo quattro difensori e quelli devono giocare: due centrali e due terzini più di quelli non ne abbiano in questo momento e giocheranno questi".

Sulle difficoltà realizzative

"28 gol sono pochi e nel calcio quello che conta è la differenza reti. Noi siamo a +8 e bastava avere dieci gol in più e la posizione in classifica sarebbe stata diversa. Bisogna lavorare per migliorare questa situazione".

Sul centrocampo

"L’altra sera Rabiot ha fatto una buona partita sotto il punto di vista degli inserimenti e ha accompagnato di più l'azione e sotto questo aspetto mi è piaciuto. È normale che bisogna migliorare, con molta più lucidità negli ultimi 30 metri".

Su Bernardeschi

"Bernardeschi sta facendo un po’ il centrocampista, mezzala o esterno. Sta facendo una buona stagione, ma credo che abbia e debba anche lui migliorare per essere più propositivo in fase offensiva. Deve mettersi più a disposizione della squadra, però sta facendo delle buone prestazioni e sono molto contento".

Su Morata e Dybala

"Sono cose che fanno parte del gioco, c'è un mercato che è sempre aperto, ci sono contratti da rinnovare. Però l'unica cosa che conta è il campo di calcio e bisogna andare dentro e dimostrare che siamo bravi, che siamo la Juventus, che siamo una grande squadra".

