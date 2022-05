Calcio

Serie A, Milan a 7 punti dallo Scudetto ma l'Inter ci crede: la volata per il titolo ai raggi X

SERIE A - Dopo il successo in extremis contro la Lazio, i rossoneri di Pioli vincono nel rush finale anche contro la Fiorentina e mantengono i 2 punti di vantaggio sull'Inter che resta però alle costole, e dopo Udine ora ha un calendario in discesa. I nerazzurri devono fare 9 punti e sperare in un passo falso dei 'cugini' attesi da due trasferte e dall'impegno ostico contro l'Atalanta alla 37ª.

00:00:46, 31 minuti fa