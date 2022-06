Sandro Tonali sarà al centro del progetto di RedBird, la nuova proprietà del Diavolo, come perno del centrocampo del Milan. Dopo essersi ridotto l’ingaggio per restare in rossonero da 2,2 a 1,3 milioni, ora l’ex Brescia aspetta un adeguamento del contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan e Giuseppe Riso, agente del mediano, si vedranno dopo la stabilizzazione della proprietà, probabilmente a luglio. Jerry Cardinale vuole evitare si ripetano casi alla Donnarumma, alla Calhanoglu, alla Kessie. Il classe 2000 ha un contratto fino al 2026, il più lungo tra i calciatori della rosa attuale. Improbabile che sorgano problemi con il club rossonero. Tonali avrà più dell'attuale stipendio e la massima estensione contrattuale possibile, fino al 30 giugno 2027. Queste le sue parole:

"Il rinnovo è il mio ultimo pensiero. È certo che io voglio stare qui, contratto dopo contratto. Sarebbe bello diventare una bandiera, ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia. Sono così legato a questi colori da sapere che il mio prolungamento non sarà mai un problema, giusto che la società pensi prima ai compagni in scadenza che a me".

Gli altri

Ibra è un caso a parte: il suo contratto termina il 30 giugno ma resterà legato al Milan, in vista del rientro previsto per febbraio. Rafael Leao, Ismael Bennacer, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu sono le quattro situazioni al centro dell’attenzione. Sono tutti calciatori che hanno contribuito allo Scudetto ed è scontata la voglia del Milan di restare legato a ognuno di loro. Meno scontato è il piano economico del club. I rinnovi allontano il rischio di perdere un calciatore a zero, ma chiamano logici aumenti di stipendio. E aumentare gli stipendi di un gruppo di calciatori, generalmente, significa ricevere altrettante richieste di adeguamento dai compagni. Delicati equilibri di spogliatoio.

