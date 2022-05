Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro l’Atalanta in Serie A, dopo che aveva ottenuto appena una vittoria nelle precedenti 11 (6N, 4P); l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre successi consecutivi nel massimo campionato contro i bergamaschi sotto la gestione di un singolo allenatore è stata tra il 1993 e il 1996, con Fabio Capello in panchina. Oggi match chiave in ottica Scudetto: queste le scelte ufficiali di Pioli e Gasperini.

Formazioni ufficiali (Arbitro: Orsato)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, De Roon, Djimsiti, ; Zappacosta, Pessina, Freuler, Hateboer; Koopmeiners; Muriel, Pasalic.

