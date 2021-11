Milan e Inter (Daniele Doveri. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro di Milano. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 12a giornata di Serie A arbitrato dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Milano.

La moviola di Milan-Inter

Minuto 8': RIGORE PER L'INTER - Kessié temporeggia troppo col pallone al limite dell'area e gliela ruba Çalhanoglu che va giù sul contatto con l'ivoriano. Per Doveri è rigore, ma il centrocampista del Milan dice che è stato il turco a commettere per primo il fallo. Check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.

Minuto 25': ALTRO RIGORE PER L'INTER - Non c'è discorso in questo caso, con Ballo-Touré che stende Darmian in area di rigore. Nuovo penalty per i nerazzurri. Solo giallo al difensore del Milan perché ha cercato comunque il pallone nel suo intervento.

Minuto 33': intervento di Çalhanoglu su Tonali. Col braccio teso colpisce sul volto il centrocampista del Milan, per l'arbitro c'è fallo ma non il giallo. Il turco ha rischiato il cartellino.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Doveri

Assistenti: Matteo Passeri-Alessandro Costanzo

Quarto ufficiale: Ivano Pezzuto

VAR: Massimiliano Irrati

AVAR: Mauro Vivenzi

