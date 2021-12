7 punti nelle ultime 5 uscite, i partenopei, che ai sedicesimi di Europa League sfideranno il Barcellona, sono in caduta libera in Serie A con solo un punto messo insieme contro Sassuolo, Atalanta e Empoli. A complicare ulteriormente le cose, le due squadre hanno Milan e Napoli, le due grandi protagoniste della prima parte di campionato, stanno attraversando il momento più difficile della loro stagione. I rossoneri sono reduci dall'eliminazione europea per mano del Liverpool e hanno racimolato, i partenopei, che ai sedicesimi di Europa League sfideranno il Barcellona, sono in caduta libera in Serie A con. A complicare ulteriormente le cose, le due squadre hanno l'infermeria piena zeppa di infortunati : Kjaer, Rebic, Leao, Calabria e Pellegri da una parte, Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz dall'altra non saranno convocati per il big match di San Siro di domenica sera mentre Giroud e Lobotka stringeranno i denti per esserci.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

Milan-Napoli: chi rischia di più?

A guardare la classifica (Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36) la risposta è scontata: la squadra di Spalletti. Con l'Inter lanciata, una sconfitta potrebbe portare i partenoei a 7 lunghezze dalla vetta ad una giornata dal giro di boa, ridimensionando gli obiettivi del club di De Laurentiis: Insigne & Co dovrebbero a quel punto incominciare a guardarsi alle spalle. Fiorentina (30), Roma (28) e Juve (28) non sono poi così lontane e i fantasmi della corsa al quarto posto dell'ultima stagione persa all'ultimo respiro dalla gestione Gattuso potrebbero tornare a spaventare spogliatoio e tifosi.

A guardare il calendario, invece, l'onere della vittoria ricade sugli uomini di Pioli. Al rientro dalla pausa natalizia, il Milan affronterà Roma, Juventus e Inter in un mese di fuoco in cui non potrà contare su Kessie e Bennacer, impegnati rispettivamente con Costa d'Avorio e Algeria in Coppa d'Africa. Un eventuale k.o. in casa contro il Napoli, caricherebbe i rossoneri di ulteriore pressione negli scontri diretti del 2022 e il rischio di venire risucchiati dalle inseguitrici sarebbe concreto. Anche il Napoli dovrà privarsi di Koulibaly (Senegal) e Anguissa (Camerun) a gennaio, ma la tabella di marcia, almeno sulla carta, sembra più agevole.

