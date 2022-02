La Serie A ha una nuova capolista. In attesa che l'Inter recuperi il match con il Bologna, togliendo l'asterisco dalla classifica, il Milan mette la testa avanti: basta il gol di Leao, in avvio di partita, per abbattere la Sampdoria. Decisivo Maignan con un assist al bacio per il portoghese, che lascia sul posto Bereszynski e fulmina Falcone, tra i migliori in campo: il portiere blucerchiato si oppone più volte al raddoppio del Milan. Pochi pericoli per i rossoneri: nella ripresa la Samp gioca con più coraggio rispetto al primo tempo, ma non ha grosse occasioni per pareggiare. Dopo la rimonta nel derby, il Milan completa l'opera: è sorpasso.

Il tabellino

MILAN-SAMPDORIA 1-0 (primo tempo 1-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (89' Kalulu); Tonali, Bennacer (75' Krunic); Messias (57' Saelemaekers), Brahim Diaz (57' Kessié), Leao (57' Rebic); Giroud. All. Pioli.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru (53' Ekdal); Conti (53' Augello), Rincon (73' Quagliarella), Thorsby (53' Vieira), Candreva (85' Sabiri); Sensi; Caputo. All. Giampaolo.

Gol: 8' Leao (M)

Assist: Maignan (M)

Ammoniti: Rincon (S), Brahim Diaz (M), Romagnoli (M), Bennacer (M)

Rafael Leao esulta dopo il gol in Milan-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

8' GOL DI LEAO - Lancio straordinario di Maignan, il portoghese va via sulla sinistra a Bereszynski e davanti a Falcone trova l'angolino.

44' FALCONE SU MESSIAS - Grande occasione per il Milan: sinistro d'esterno dell'ex Crotone, bravo il portiere della Samp con un ottimo riflesso.

46' MESSIAS SUL FONDO - Palla di Tonali nel corridoio, sinistro a giro a cercare il secondo palo: largo.

60' REBIC VICINO ALLA MAGIA - Grande acrobazia su cross di Rebic, Falcone risponde ancora.

81' FALCONE SU REBIC - Contropiede del Milan, il croato sbaglia da buona posizione! Ancora decisivo il portiere.

Il momento social

Il migliore

Rafael LEAO - Sempre lui, l'uomo più in forma del Milan e tra i giocatori più devastanti del campionato: sfrutta la palla perfetta di Maignan e fa volare i rossoneri.

Fantacalcio

Promosso. Mike MAIGNAN - Porta inviolata e assist: impossibile chiedere di più a un portiere.

Bocciato. Francesco CAPUTO - Vero che la Sampdoria gioca poco nella trequarti avversaria, ma la sua prova è troppo anonima.

Pagelle

