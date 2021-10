Dopo la pazza vittoria contro il Bologna e il primato in classifica agguantato grazie al pareggio del Napoli contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli pensa già al prossimo impegno di campionato, ovvero l'anticipo di San Siro contro il Torino. Ecco le parole dell'allenatore rossonero nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Il calendario è fitto, la competitività è alta. Il Torino è forte, Juric sta facendo un grande lavoro. Sono tanti esami importanti, è presto però per dire che siamo ad un bivio. Noi dobbiamo cercare di affrontare al meglio ogni partita. Dobbiamo essere più attenti e comunicare meglio. Per vincere è importante subire pochi gol. Mi aspetto un Torino battagliero e propositivo. Belotti? Non so nemmeno se giocherà, non è un mio problema l'atteggiamento con cui entrerà in campo".

Sulle condizioni di Theo Hernandez e Kessie

"Theo se oggi si allenerà con la squadra potrà far parte della partita ma non dall’inizio. Kessie è disponibile e può partire titolare".

Su Kessie trequartista

"Ad inizio partita no perché abbiamo Krunic e Maldini. Nel corso della gara, vista la disponibilità di tutti e 4 i centrocampisti, è una soluzione".

Su Ibra e Giroud

"Le ultime sono state due gare particolari. Quando abbiamo bisogno di più fisicità abbiamo la possibilità di mettere Ibra e Giroud. Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita".

Sul primato in classifica

"Il Milan lotterà fino alla fine, ma è presto per parlare di Scudetto e di classifica, 9 giornate non sono nulla rispetto alle 38 totali. E' giusto che i tifosi siano orgogliosi per come questa squadra interpreta il calcio. E' una squadra che può vincere qualsiasi singola partita ma ora pensiamo alla gara di domani, poi penseremo alla prossima".

Sui portieri

"Tatarusanu sta crescendo, ha giocato poco ma sta facendo delle belle prestazioni. Mirante è un po' indietro di condizione, domani giocherà Tatarusanu".

Sugli errori arbitrali

"Bisogna partire da una base bella solida, ovvero che gli arbitri sono sempre in buona fede e in questo contesto bisogna accettare gli errori. Da allenatore del Milan ciò che mi interessa è che ci sia uniformità di giudizio nel corso della partita. Non possiamo continuare a discuterne, sono decisioni che non possiamo controllare mentre possiamo controllare il nostro rendimento".

