La Prefettura di Milano ha diramato un comunicato ufficiale in vista del match tra Inter e Sampdoria, che si disputerà domenica a San Siro alle ore 18. Nella nota è stato annunciato un «Divieto di vendita di alcolici e di bevande per asporto in contenitori di vetro e lattine per la partita di calcio “Inter vs Sampdoria”».

Il comunicato

"In occasione dell’incontro di calcio Inter vs Sampdoria, valevole per il campionato nazionale di Serie A, stagione 2021/2022, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante. Il divieto sarà in vigore, dalle ore 18.00 del 22 maggio 2022 alle ore 2.00 del 23 maggio p.v, nella Zona Centro e dintorni, Corso Como, zona Darsena, zona Sempione e nelle vie adiacenti e dalle ore 14.00 del 22 maggio 2022 alle ore 2.00 del 23 maggio p.v nella zona di San Siro e dintorni".

All’interno del documento compare un riferimento interessante non solo all’Inter, ma anche al Milan, l’altra squadra di Milano in corsa per la conquista dello Scudetto attualmente prima in classifica e dunque favorita. La prefettura sottolinea in un passaggio significativo:

"È stato comunicato che in caso di vittoria della squadra del Milan, la compagine rossonera starebbe organizzando i festeggiamenti ufficiali nella giornata del 23 maggio (lunedì, ndr), a partire dal pomeriggio, nel centro cittadino- In caso di vittoria del campionato da parte del Milan», scrive la Prefettura, il divieto di vendita di alcolici sarà in vigore anche «dalle ore 14.00 del 23 maggio 2022 alle ore 2.00 del 24 maggio 2022, nella Zona Centro, delimitata come segue:

Piazza San Babila

Piazza Duomo

Piazza Cordusio

Largo Cairoli

Largo Beltrami

Via Monreale

Piazza Castello

Foro Bonaparte e nelle vie adducenti a tali piazze.

Dalle ore 14.00 del 23 maggio 2022 alle ore 2.00 del 24 maggio 2022, nella Zona Fiera/Casa Milan, delimitata come segue:

Viale Scarampo

Viale Serra

Viale Traiano

Viale Teodorico

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza il Milan – in caso di successo – non potrebbe comunque organizzare nulla per la serata di domenica, considerando i tempi necessari per il rientro dopo gli eventuali festeggiamenti a Reggio Emilia e la contemporanea presenza dell’Inter a San Siro in occasione della sfida con la Sampdoria. Da qui l’estensione dell’ordinanza della Prfettura alla giornata successiva....

