Napoli-Cagliari, match valido per la 6a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Maradona di Napoli, domenica 26 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Mertens, Rrahmani

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Indisponibili: Ceter, Faragò, Ladinetti, Rog

Napoli-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

71° confronto in Serie A tra Napoli e Cagliari: il bilancio sorride ai campani, che vantano 31 vittorie a fronte di 14 successi rossoblù – completano il quadro 25 pareggi.

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 22 sfide contro il Cagliari in Serie A (15V, 6N); la sconfitta è arrivata tuttavia in casa, esattamente due anni e un giorno prima della data del prossimo incontro (0-1, 25 settembre 2019).

Il Cagliari è imbattuto nelle ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A (1V, 1N) e soltanto una volta è rimasto almeno tre gare di fila senza perdere sul campo dei partenopei nel massimo campionato: tra il 1994 e il 2010, una serie arrivata a sette partite (2V, 5N).

Il Cagliari ha perso ben 15 delle ultime 20 partite giocate contro il Napoli in Serie A (1V, 4N): solo contro Juventus, Lazio e Milan (16 ciascuna) i sardi hanno subito più sconfitte nel periodo (dal 2010/11).

Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2017/18, in cui ottenne il successo in tutte le prime otto.

Il Napoli non perde una partita interna di Serie A dal gennaio 2021 (1-2 v Spezia) - da allora i partenopei hanno ottenuto 10 vittorie e tre pareggi nelle successive 13 gare di campionato giocate in casa.

Il Cagliari ha ottenuto due punti nelle prime cinque partite di questo campionato; dovessero rimanere con due pareggi i sardi otterrebbero il proprio peggior risultato dal 2012/13 (due punti anche in quel caso), mentre dopo sei giornate hanno fatto peggio solamente nel 2008/09 (uno) – in entrambi i casi, tuttavia, i rossoblù si sono salvati.

Il Napoli è la squadra con cui Walter Mazzarri ha avuto la miglior media punti in Serie A (1.8): per l’attuale tecnico del Cagliari 145 partite con i partenopei, con cui ha collezionato 73 vittorie, 42 pareggi e 30 sconfitte.

L’esordio di Piotr Zielinski in Serie A è stato proprio contro il Cagliari, nel dicembre 2012 con la maglia dell’Udinese; il centrocampista del Napoli ha realizzato in totale tre reti contro i sardi nel massimo campionato e ha fatto meglio solamente contro il Milan (quattro).

Nelle ultime cinque trasferte di campionato João Pedro ha partecipato a cinque gol, grazie a tre reti e due assist, mentre nelle precedenti sette l’attaccante del Cagliari aveva realizzato solamente due marcature.

