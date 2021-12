Altro colpaccio esterno dell'Empoli. Dopo le vittorie in casa di contro Juventus, Cagliari, Salernitana e Sassuolo, la matricola terribile di Aurelio Andreazzoli strappa i tre punti anche al "Maradona". Il Napoli colpisce due legni, ci prova in tutti i modi, va al tiro la bellezza di 30 volte, ma a vincere sono i toscani, con un gol di rimpallo di Cutrone, che - con la nuca - segna quasi senza accorgersene al 71'. Empoli che, a 26, si porta al settimo posto a 26 punti, scavalcando Lazio (sconfitta dal Sassuolo) e Roma (impegnata con lo Spezia), a -2 dalla Juve e dalla zona europea. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per Spalletti, la terza nelle ultime cinque gare: l'infermeria si sta pian piano svuotando ma, in casa partenopea, permangono problemi enormi in attacco con l'assenza di Osimhen e di una vera e propria bocca da fuoco. Gli azzurri mancano così l'aggancio in vetta al Milan, in una vera e propria partita a "ciapanò", restando in quarta posizione a quota 36.

La frustrazione di Dries Mertens, Napoli-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

NAPOLI-EMPOLI 0-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (63' Zambo Anguissa), Zielinski (22' L. Insigne); Lozano (63' Politano), Ounas, Elmas (87' Malcuit); Mertens (62' Petagna). All. Domenichini (Spalletti squalificato).

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (63' Haas), Ismajli, Luperto (81' Viti), Parisi; Henderson, Stulac (64' Ricci), Zurkowski (79' Bandinelli); Bajrami (64' Di Francesco); Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Gol: 71' Cutrone (E).

Assist: -.

Note - Recupero: 2+6. Ammonito: Zurkowski.

Zambo Anguissa con la mani nei capelli incredulo, Napoli-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il momento social

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

21' - MERTENS! Destro dal limite a scendere su appoggio di Lozano: pallone alto di poco sopra la traversa.

24' - ELMAS! Tiro in fotocopia a quello di Mertens di pochi minuti fa: altro appoggio di Lozano e destro morbido dal limite col pallone che scheggia la traversa!

33' - BAJRAMI! Conclusione sull'esterno della rete su bella palla bassa, dalla sinistra, di Cutrone: illusione da gol per l'Empoli, che si rende pericoloso.

42' - LOZANO! Incursione sulla destra sulla palla in verticale di Di Lorenzo. Bomba a incrociare del messicano e grande intervento da parte di Vicario!

45' - INSIGNE! Dopo una palla persa da Stojanovic, destro a giro del numero 24 del Napoli: palla larga di poco e Napoli di nuovo vicino al vantaggio!

47' - FLIPPER D'AREA INNESCATO DA OUNAS! Nel batti e ribatti in area Empoli, arriva la conclusione finale di Juan Jesus, alta sopra la traversa.

50' - GIRATA DI OUNAS! Palla respinta col braccio (ma attaccato al corpo in piena area da Luperto. Poi il tentativo da fuori di Di Lorenzo viene ribattuto da Vicario!

51' - CUTRONE A TU PER TU CON OSPINA! Il portiere colombiano del Napoli esce bene in respinta, ma Empoli vicinissimo al gol del vantaggio!

56' - OUNAS! Ne salta due e, al limite dell'area, fa partire il destro a giro: palla a lato di poco!

59' - PARISI! Il laterale ospite, ispirato da Bajrami, sterza in area e calcia rasoterra: palla sull'esterno della rete.

62' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI CON JUAN JESUS! Schema su punizione: palla morbida di Mario Rui in area, raccolta dal colpo di tacco vincente del difensore brasiliano, partito però in posizione di offside.

69' - INSIGNE CARICA IL DESTRO! Altra grande risposta da parte di Vicario!

71' - GOL DELL'EMPOLI CON CUTRONE! Nel miglior momento del Napoli rete, anche piuttosto casuale, dell'ex Fiorentina. Calcio d'angolo battuto a rientrare dalla sinistra da Di Francesco, colpo di testa a liberare di Zambo Anguissa col pallone che però rimbalza sulla nuca di Cutrone che senza accorgersene, girato di spalle, mette alle spalle di Ospina: 0-1!

La gioia di Patrick Cutrone, Napoli-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

73' - PALO DI PETAGNA! Girata dal limite con pallone deviato: clamoroso legno per il Napoli, decisamente sfortunato.

80' - INSIGNE! Potente destro a giro leggermente deviato da Parisi alto sopra la traversa.

MVP

Parisi. Il Napoli lo sta attenzionando da tempo in sede di mercato. Il terzino sinistro irpino dell'Empoli, mette a referto un'altra prova straordinariamente densa di corsa, affondi e salvataggi. Torneremo a leggere e a sentir parlare di lui.

Fantacalcio

PROMOSSO - Vicario. Sventa tutti gli attacchi del Napoli diretti verso lo specchio. Saracinesca.

BOCCIATO - Ounas. Eccessivamente fumoso, in una partita che richiamava assoluta concretezza.

Spalletti: "Il Napoli nelle difficoltà non molla ma..."

