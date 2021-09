Napoli e Juventus scenderanno in campo per la terza giornata di Serie A 2021/2022. Un big match delicatissimo tra una squadra ancora a secco di vittorie (Juve) e una a punteggio pieno (Napoli). Chi riuscirà a spuntarla? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa di Sabato pomeriggio, al "Diego Maradona",scenderanno in campo per la terza giornata di Serie A 2021/2022. Un big match delicatissimo tra una squadra ancora a secco di vittorie (Juve) e una a punteggio pieno (Napoli). Chi riuscirà a spuntarla? Per capirlo abbiamo messo, giocatore per giocatore. In attesa di gustarseli sul terreno di gioco , ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Spalletti o di quella di Allegri, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Ospina vs Szczesny: X

In condizioni normali verrebbe da scegliere Szczesny - che nel complesso ha sempre viaggiato ad una velocità superiore rispetto ad Ospina e ha giocato molto più partite rispetto al collega - ma considerando le ultime uscite del polacco il confronto non si muove dal pareggio. Il colombiano, nonostante il tanto turnover dei tre anni napoletani (mai sopra 24 presenze), ha sempre fornito delle discrete prestazioni; il numero 1 della Juve, invece, dopo due stagioni ad alto livello, sembra aver imboccato il viale del tramonto. Chi sbaglierà di meno, vincerà.

Di Lorenzo vs De Sciglio: 1

Contro Cuadrado il duello avrebbe danzato sul filo dell'equilibrio, ma senza la (fondamentale) presenza dell'ex Fiorentina Giovanni Di Lorenzo stravince la battaglia. De Sciglio ha messo insieme dei numeri più che onesti in Francia (33 presenze con il Lione), ma il giocatore toscano sta crescendo a dismisura e, dopo la vittoria dell'Europeo, vuole lanciarsi verso la stagione della consacrazione. Il duello è suo.

Manolas vs de Ligt: 2

Manolas è un difensore estremamente affidabile - al netto di qualche svarione che può capitare - ma Matthijs de Ligt, insieme a de Vrij e Koulibaly, detiene il titolo di miglior interprete straniero del ruolo in Serie A.

Koulibaly vs Bonucci: 1

Leonardo Bonucci è campione europeo e ha un palmares di altissimo livello, ma contro Kalidou Koulibaly perde il duello. E non lo perde solamente perché KK "difende meglio", lo perde nella sua totalità. Perché se dal punto di vista prettamente difensivo siamo tutti d'accordo con il senegalese sia più affidabile, è con la palla nei piedi con il nativo di Saint-Dié-des-Vosges fa la differenza. Se Leo distribuisce meglio, Kalidou è dirompente.

Mario Rui vs Pellegrini: 1

Il duello meno "sexy" finisce nelle mani di Mario Rui per un solo motivo: continuità di rendimento. Il portoghese, alla quinta stagione napoletana, ha sempre garantito una discreta sicurezza a sinistra. L'ex Genoa, invece, sarà alla prima ufficiale con la maglia della Juventus.

Anguissa vs Locatelli: 2

Di Anguissa si parla un gran bene, ma Locatelli stravince questo duello grazie alla sua completezza. L'ex Sassuolo, oltre al posto da titolare, sembra aver già preso in gestione il centrocampo della Juventus e, alla luce delle ultime prestazioni in Nazionale, anche la padronanza tecnica.

Fabian Ruiz vs Rabiot: 1

Due giocatori diversi. Compassato e tecnico lo spagnolo, cavallo di razza il secondo. È difficile paragonare caratteristiche così differenti, ma quello che fa Rabiot per la Juventus sempre meno importante rispetto a quello che Fabian Ruiz produce per il Napoli. Anche in zona gol, l'ex Betis ha un feeling più marcato. Il vincitore di questa sfida parla la lingua di Los Palacios y Villafranca: il dialetto andaluso!

Politano vs Bernardeschi: X

Quella tra Matteo Politano e Federico Bernardeschi è una sfida allo specchio. Di fronte ci sono due giocatori che, oltre al prediletto piede mancino, condividono anche lo stesso status sociale sopra un rettangolo verde: quello delle riserve che vengono chiamate in causa quando manca il titolare del ruolo. Date queste premesse non sembra esserci molto hype sul duello, ma proprio da questi due interpreti - e dalla loro voglia di ribaltare le gerarchie - potrebbe nascere qualcosa di interessante.

Zielinski vs Mckennie: 1

Il divario è meno ampio di quello che un normale appassionato possa pensare, ma i quattro anni di vantaggio (1994 vs 1998) e una stagione 2020-21 da 10 gol fanno pendere la lancetta per Piotr Zielinski. Il polacco, oltre ad una base tecnica nettamente migliore, è molto più a fuoco rispetto all'americano. Magari un giorno l'ex Schalke diventerà forte come Piotr, ma quel giorno non è ancora oggi. La strada, però, è quella giusta.

Insigne vs Kulusevski: 1

In questo duello abbiamo il presente e il futuro della Serie A. Lorenzo Insigne è campione d'Europa, e dal punto di vista mentale ha fatto un ulteriore step in avanti (dal punto di vista tecnico non ne aveva bisogno); Dejan Kulusevski, invece, è uno dei prospetti più elettrizzanti di tutto il campionato. Per ora il duello lo vince "Il Magnifico" - reduce dalla stagione più profilica in Serie A con 19 gol -, ma in futuro preparatevi alle scorribande dello svedese-macedone.

Osimhen vs Morata: X

Per certi versi, questo duello è nettamente più incerto rispetto agli altri. Osimhen, nella sua unica stagione italiana, ci ha fatto vedere tanti up&down: picchi clamorosi e discese rapidissime. Dall'altro lato, Morata è forse l'emblema del giocatore ondivago che attraversa tante stagioni nella stessa stagione. In proiezione, il nigeriano potrebbe avere uno sviluppo più potente rispetto a quello avuto dallo spagnolo, ma per il momento si naviga sulla stessa barca.

